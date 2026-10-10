Piatra Neamț găzduiește Cupa României și Campionatul Național pe Echipe U20 la lupte

Competițiile de lupte au început vineri, 9 octombrie, la Sala Polivalentă din Piatra Neamț. Evenimentul se desfășoară până duminică, 11 octombrie, și reunește întrecerile din cadrul Cupei României U20 și ale Campionatului Național pe Echipe U20.

Sportivii concurează la trei discipline: lupte greco-romane, lupte feminine și lupte libere.

Startul oficial al competiției a fost precedat, vineri, de ședința tehnică, la care au participat reprezentanți ai Federației Române de Lupte și ai clubului organizator.

Printre cei prezenți s-au numărat Marian Berbec, director tehnic al Federației Române de Lupte, Vasile Andrei, președintele Comisiei Tehnice a FRL, Rareș Voicescu, arbitru delegat, Valentin Gavril, directorul CS Ceahlăul Piatra Neamț, și Dragoș Cîmpanu, antrenor al clubului pietrean.

Sâmbătă, 10 octombrie, sunt programate tururile eliminatorii, semifinalele, recalificările și finalele Cupei României U20, urmate de ceremonia de premiere.

Duminică, 11 octombrie, vor avea loc întrecerile pe echipe, finalele Campionatului Național U20 și festivitatea de premiere.

Evenimentul oferă tinerilor luptători ocazia de a-și demonstra pregătirea și de a concura pentru medalii și titluri naționale, la Piatra Neamț.