Piatra-Neamț. Foc pus intenționat la Biserica „Sfânta Parascheva”. Pompierii au reușit să stingă flăcările și au fost doar pagube materiale

Un incendiu a izbucnit, joi, 30 septembrie, în cursul după-amiezei, în curtea Bisericii „Sfânta Parascheva” din municipiul Piatra-Neamț. Pompierii pietreni care au acționat pentru stingerea incendiului aveau să constate, după dovezile găsite la fața locului, că incendiul a fost provocat intenționat. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, au fost doar pagube materiale.

„În jurul orei 14:50, prin apel la 112 a fost anunțat un incendiu produs la o magazie situată în curtea bisericii „Sfânta Parascheva” de pe strada Mihai Stamatin din municipiul Piatra-Neamț.

La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț și IPJ.

La sosirea primului echipaj de intervenție, incendiul se manifesta la o magazie în care erau depozitate lemne de foc, existând posibilitatea propagării acestuia la o construcție învecinată.

Pompierii au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului în urma căruia au ars aproximativ 10 mc de lemne de foc, acoperișul magaziei construit din lemn și acoperit cu tablă pe o suprafață de 30 mp, precum și 15 ml de gard din lemn. De asemenea, au fost deteriorate tâmplăria din PVC și alte elemente ale construcției învecinate.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost acțiunea intenționată.

Nu au fost victime„, a transmis căpitan Irina Popa, purtătorul de cuvânt al ISU Neamț.

Angela Croitoru

Foto: ISU Neamț