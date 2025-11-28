Piatra Neamț: Foc de artificii în culorile drapelului de Ziua Națională a României

Ziua Națională a României, 1 decembrie, va fi marcată la Piatra Neamț de o ceremonie militară cu defilare, urmată de un foc de artificii pe timp de zi, în culorile drapelului național. Acțiunea este organizată de Garnizoana Piatra Neamț, în colaborare cu Primăria Piatra Neamț și are loc cu începere de la ora 12:00 în Piața Ștefan cel Mare din Piatra Neamț. Din detașamentele de defilare cu trupe fac parte Drapelele de Luptă, militari, jandarmi și pompieri din cadrul Batalionului 634 Infanterie „Mareșal Józef Piłsudski”, Inspectoratul de Jandarmi Județean Neamț și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț.

Defilarea este completată de autospeciale de la Poliția Neamț, Jandarmeria Neamț, ISU, Serviciul Român de Informații și Poliția Locală Piatra Neamț. Nemțenii care vor merge în centrul orașului de Ziua Națională a României pot urmări un spectacol artistic susținut de Ansamblul Folcloric Comorile Neamțului, artiști și instrumentiști locali.

Ziua Națională a României, sărbătorită pe 1 Decembrie conform Legii nr.10 din 31 iulie 1990, marchează un moment important din istoria noastră, cel în care Marea Adunare de la Alba Iulia a votat la 1 Decembrie 1918, unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România. Alături de simbolurile naționale – drapelul, imnul, stema țării și sigiliul statului, Ziua Națională reprezintă o ocazie de mândrie pentru toți cei care simt, trăiesc și se bucură de libertatea pentru care au luptat românii. „Actul istoric de acum 107 ani de la Alba Iulia, a pus baze solide făuririi statului român modern, dezvoltării vieții social-economice și politice din România. La mulți ani, România!”, a declarat Vasile Vânău, ofițer de informare și relații publice la Batalionul 634 Infanterie „Mareșal Józef Piłsudski”.

(G. S.)