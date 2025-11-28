Social NeamțACTUALITATESOCIAL

Piatra Neamț: Foc de artificii în culorile drapelului de Ziua Națională a României

de Popa Denisa

Ziua Națională a României, 1 decembrie, va fi marcată la Piatra Neamț de o ceremonie militară cu defilare, urmată de un foc de artificii pe timp de zi, în culorile drapelului național. Acțiunea este organizată de Garnizoana Piatra Neamț, în colaborare cu Primăria Piatra Neamț și are loc cu începere de la ora 12:00 în Piața Ștefan cel Mare din Piatra Neamț. Din detașamentele de defilare cu trupe fac parte Drapelele de Luptă, militari, jandarmi și pompieri din cadrul Batalionului 634 Infanterie „Mareșal Józef Piłsudski”, Inspectoratul de Jandarmi Județean Neamț și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț.

Defilarea este completată de autospeciale de la Poliția Neamț, Jandarmeria Neamț, ISU, Serviciul Român de Informații și Poliția Locală Piatra Neamț. Nemțenii care vor merge în centrul orașului de Ziua Națională a României pot urmări un spectacol artistic susținut de Ansamblul Folcloric Comorile Neamțului, artiști și instrumentiști locali.

Ziua Națională a României, sărbătorită pe 1 Decembrie conform Legii nr.10 din 31 iulie 1990, marchează un moment important din istoria noastră, cel în care Marea Adunare de la Alba Iulia a votat la 1 Decembrie 1918, unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România. Alături de simbolurile naționale – drapelul, imnul, stema țării și sigiliul statului, Ziua Națională reprezintă o ocazie de mândrie pentru toți cei care simt, trăiesc și se bucură de libertatea pentru care au luptat românii. „Actul istoric de acum 107 ani de la Alba Iulia, a pus baze solide făuririi statului român modern, dezvoltării vieții social-economice și politice din România. La mulți ani, România!”, a declarat Vasile Vânău, ofițer de informare și relații publice la Batalionul 634 Infanterie „Mareșal Józef Piłsudski”.

(G. S.)

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Articolul precedent
Autoutilitară mistuită de flăcări în Girov
Articolul următor
Bacău. Două persoane au murit în urma unui accident dintre un TIR și un autoturism

Ultima ora

Social Neamț

Sancțiuni ITM de circa 90.000 lei pentru nereguli la transportatorii rutieri

Funcționarii din cadrul ITM Neamț au efectuat verificări la...
Social Neamț

Două accidente pe treceri de pietoni în Neamț, în doar două ore

Două femei au ajuns, joi seară, 27 noiembrie, la...
Social Bacau

Bacău. Două persoane au murit în urma unui accident dintre un TIR și un autoturism

Două persoane și-au pierdut viața într-un grav accident produs...
Social Neamț

Autoutilitară mistuită de flăcări în Girov

O autoutilitară parcată pe raza comunei Girov, a fost...
NEAMȚ

Neamț. Câinii și pisicile din două localități vor fi vaccinați după apariția unui caz de rabie

Neamț. Câinii și pisicile din două localități vor fi vaccinați după apariția unui caz de rabie

Categorii

Social Neamț

Sancțiuni ITM de circa 90.000 lei pentru nereguli la transportatorii rutieri

Funcționarii din cadrul ITM Neamț au efectuat verificări la...
Social Neamț

Două accidente pe treceri de pietoni în Neamț, în doar două ore

Două femei au ajuns, joi seară, 27 noiembrie, la...
Social Bacau

Bacău. Două persoane au murit în urma unui accident dintre un TIR și un autoturism

Două persoane și-au pierdut viața într-un grav accident produs...
Social Neamț

Autoutilitară mistuită de flăcări în Girov

O autoutilitară parcată pe raza comunei Girov, a fost...
NEAMȚ

Neamț. Câinii și pisicile din două localități vor fi vaccinați după apariția unui caz de rabie

Neamț. Câinii și pisicile din două localități vor fi vaccinați după apariția unui caz de rabie
IAȘI

Iași: două femei au murit intoxicate cu fum după ce a luat foc un frigider

Două femei și-a pierdut viața în urma unui incendiu...
ACTUALITATE

Percheziții DIICOT într-un amplu dosar de contrabandă cu motorină – inclusiv în Bacău. Este vizat un mecanism de evaziune fiscală și distorsionare a pieței...

Percheziții DIICOT într-un amplu dosar de contrabandă cu motorină - inclusiv în Bacău. Este vizat un mecanism de evaziune fiscală și distorsionare a pieței petroliere
FAPT DIVERS

Accident feroviar la Horia: victima nu a fost identificată

Un accident feroviar soldat cu decesul unei persoane a avut loc pe 26 noiembrie, în afara localității Horia. Poliția Transporturi Feroviare a fost anunțată 18:50, prin apel la numărul unic de urgență 112.
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale