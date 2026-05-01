Piatra- Neamț. Finanțarea nerambursabilă pentru ONG -uri crește cu 20%

În ședința Consiliului Local al municipiului Piatra- Neamț de joi, 30 aprilie 2026, a fost aprobată modificarea celor trei regulamente și a ghidurilor privind finanțarea activităților non-profit în baza Legii 350/2005.

Cea mai importantă modificare privește creșterea procentului din finanțarea nerambursabilă care se acordă pentru activități sociale și culturale, de la 20% la 40%.

Regulamentele pe cele trei categorii de proiecte au fost în consultare publică, anterior dezbaterii proiectului în consiliu, iar numitorul comun al cererilor de modificare, a vizat acest aspect – insuficiența sumelor nerambursabile acordate.

Legea nr. 350/2005 reglementează finanțările nerambursabile din fonduri publice acordate pentru activități nonprofit de interes general. Aceasta permite persoanelor fizice sau juridice (asociații, fundații) să primească fonduri de la autorități locale/centrale (buget de stat/local) pentru proiecte în domenii precum cultură, sport, educație sau tineret.