Fondurile disponibile pentru Programul de Iluminat Public, derulat prin intermediul unui soft online, au fost rezervate integral în 7 minute de la lansare, anunța astăzi, 19 august, Ministerul Mediului.

Începând cu ora 10.00, primăriile înscrise în acest program au putut depune cererile de finanțare, împreună cu documentația aferentă, foarte stufoasă, în aplicația informatică prin intermediul conturilor de utilizator create.

Prin nu se știe ce minune, zeci de primării din țară au reușit să facă acest lucru în timp record, în doar 7 minute, fondurile epuizându-se.

Primăria Piatra-Neamț nu a reușit să încarce întreaga documentație necesară, iar primarul Andrei Carabelea a precizat: „Am nimerit în minutul șapte!”.

City-managerul Vlad Moscalu a adăugat că proiectul a fost foarte minuțios și matur întocmit: „Am pregătit tot ceea ce înseamnă semnătură digital pentru documente și în cursul zilei de astăzi trebuiau doart încărcate. Nu înțelegem, fizic, cum s-a putut încărca o astfel de aplicație care are niște pași, în care trebuie să deschizi aplicația, să te înregistrezi, trebuie să urci acele documente, document cu document? Cum au reușit să facă acest lucru în 7 minute? Nu am reușit, avem print-screen, sincer nu avem această explicație tehnică cum au putut unii să încarce o astfel de aplicație, cu atât de mulți pași, într-un timp atât de scurt. Cu siguranță vom trimite și noi niște adrese pentru că ceva nu este în regulă!”.

Programul se adresează unităților administrativ-teritoriale organizate de la nivel de comună, oraș sau municipiu care pot beneficia de fonduri pentru îmbunătățirea sistemului de iluminat public stradal prin folosirea unor tehnologii mai eficiente care să reducă semnificativ consumul de energie și, implicit, factura publică.

Bugetul alocat sesiunii de finanțare este de 500.000.000 lei.

Finanțarea se acordă în procent de maximum 100% din cheltuielile eligibile ale unui obiectiv de investiție și în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanți.

Ca municipiu de rang II, Piatra-Neamț ar fi putut beneficia de o finanțare de maximum 5.000.000 lei.

Angela Croitoru