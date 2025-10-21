ACTUALITATEADMINISTRAȚIEINFRACȚIONAL

Piatra Neamț. Două adolescente surprinse “live” când distrugeau un perete!

de Croitoru Angela

Piatra Neamț. Două adolescente surprinse “live” când distrugeau un perete!Două fete, probabil eleve, au fost surprinse de sistemul de supraveghere al municipiului Piatra-Neamț în timp ce distrugeau un perete din pasajul pietonal de sub Curtea Domnească, în zona liftului din subteranul de sub sediul primăriei orașului.

Incidentul a avut loc în după amiaza zilei de sâmbătă, 18 octombrie, iar momentul a fost observat “live” de ofițerul de serviciu de la Poliția Locală Piatra-Neamț, care supraveghea monitoarele sistemului video al orașului.

“Minorele, cu vârste sub 14 ani, au fost identificate pe raza municipiului Piatra Neamț de către polițiștii locali ai Serviciului Control și cei ai Serviciului Siguranță Rutieră. Urmează ca părinții să suporte cheltuielile pentru refacerea peretelui, iar polițiștii locali de ordine publică să aplice măsurile legale în astfel de cazuri, tot asupra părinților, care și-au lăsat nesupravegheați copiii minori.

Așadar, dragi părinți, voi știți ce fac copii voștri în timpul liber?”, spune Poliția Locală într-un comunicat de presă pe site-ul propriu.

Imagini: Poliția Locală a Municipiului Piatra-Neamț

