Piatra-Neamț -city-events. Unde mergem: 27 septembrie-6 octombrie – Muzică, teatru, evenimente

Duminica aceasta (27 septembrie 2026), în Piatra-Neamț, aveți de ales între spectacol cu îndrăgiții interpreți Cătălin Crișan și Gheorghe Gheorghiu, care promit „O seară de neuitat”, la Cinema Mon Amour, de la ora 16:00, shopping la „Expofashion”, ultima zi de târg, la Pavilionul Expozițional Municipal, (B-dul Republicii) și spectacol în premieră, „Tartuffe” de Molière, (al doilea din această stagiune), la Teatrul Tineretului.

O duminică full-time, de petrecut cu familia și prietenii, la acest început de toamnă rece, în care ne mângâie un soare cu dinți.

TT -duminică, 27 septembrie – Tartuffe, regia Vlad Massaci

Teatrul Tineretului Piatra Neamț continuă stagiunea 69 cu „Tartuffe” de Molière, în traducerea și regia lui Vlad Massaci. Premiera are loc duminică, 27 septembrie, ora 19:00, în Sala Mare.

„De ce ne lăsăm seduși de impostură? Cât ne costă tolerarea ipocriziei? Ne dăm seama când suntem manipulați? Cum funcționează vrăjirea și dezvrăjirea? Sunt câteva dintre întrebările la care ne invită să reflectăm una dintre cele mai cunoscute piese din istoria teatrului — atât de puternică încât, în franceză, „il est un tartuffe” a ajuns să însemne, pur și simplu, că cineva e un impostor. În lectura lui Massaci, textul nu e un exercițiu de epocă, ci o urgență. „Trăim în epoca în care Tartuffe nici nu mai face efortul de a-și ascunde adevărata identitate” – spune regizorul – ,,un impostor care nu mai clamează credința, ci democrația, folosindu-se de slăbiciunile ei, până ajunge să o calce în picioare”. Suntem înconjurați de oameni gata să ne vândă Raiul la prețul potrivit. Piesa e din 1664. Urgența e din 2026”, precizează secretariatul literar al TT, pe site-ul oficial al instituției de cultură.

O invitație la un spectacol de teatru peren, ce poate fi o radiografie a societății românești în anul 2026. Molière, ca și al nostru Caragiale, desfide timpul. Faceți-vă timp, duminică, pentru o comedie clasică, pe care „Molière a jucat-o la Versailles, regele a râs — nu și cei care făceau negoț din evlavie și s-au recunoscut în Tartuffe. Piesa a fost interzisă, iar autorului i-au trebuit cinci ani până a putut să o joace liber. Scandalul era că spusese adevărul: în familiile bogate se infiltrau inși care se dădeau drept călăuze spirituale, dar urmăreau averi și influență politică”.

Este cea de-a doua variantă de montaj pentru regizorul Vlad Massaci, după „Tartuffe”-ul, din 2014, de la Iași.

Scenografia este semnată de Andu Dumitrescu, colaborator de peste 20 de ani al regizorului. Muzica live este asigurată de Daniel Rudichi / Bogdan Ifodi. Regia tehnică: Cristian Ionescu.

Din distribuție fac parte: Emanuel Becheru (Tartuffe), Tudor Tăbăcaru (Orgon), Elena Popa (Elmire), Cristina Ciulei (Dorine), Valentin Florea (Cléante), Paul-Ovidiu Cosovanu (Damis), Macrina Bârlădeanu (Mariane), Florin Hrițcu (Valère), Gina Gulai (Doamna Pernelle), Victor Giurescu (Loyal), Dan Grigoraș (Comisarul) și Daniel Rudichi / Bogdan Ifodi.

„O femeie singură” – luni, 28 septembrie, ora 18:00, la Teatrul Tandem

Un spectacol despre singurătate, iubire, revoltă și nevoia unei femei de a fi auzită. Umorul și fragilitatea se întâlnesc într-un text puternic semnat de Dario Fo și Franca Rame, într-o poveste care, dincolo de râs, vorbește despre lucruri profund omenești, mereu actuale.

O puteți revedea pe actrița Maria Hibovski – într-un one-woman show direct, viu și provocator, la Teatrul Tandem, Piatra-Neamț, luni, 28 septembrie 2026, de la ora 18:00. Pentru că mai sunt doar câteva locuri va trebui să confirmați prezența (la tel. 0741732143).

Un spectacol puternic despre femeie, dezbrăcată de „pudoarea” unei contemporaneități care o vrea, din nou, umilă, ascunsă în bucătăria lumii, dar care reușește să vorbească, sincer, în replici spumoase, dar și amar de adevărate, într-o „biografie” a femeii de pretutindeni și de nicăieri, ancorată într-un puzzle despre lumea modernă și racilele ei.

Debut de octombrie -puzderie de activități pentru copii și adulți

Luna octombrie începe, în forță, cu o mulțime de activități, atât pentru copii, cât și pentru adulți, confirmând tendința orașului de a se promova drept un „city-events”, ce oferă distracție localnicilor și turiștilor, sub toate formulele posibile.

Un posibil calendar, la care mai puteți adăuga altele, în familie sau la diferite cluburi și restaurante din Piatra-Neamț:

– 1–4 octombrie –Concurs internațional pentru copii și adolescenți, — „Ziua Zâmbetului de Copil”, ediția a XVI-a, organizat la Piatra-Neamț de Asociația Culturală STAR.

– 3 octombrie — Cozla Trail Run, prima ediție. Curse pentru adulți și copii, cu plecare de pe Platoul Cozla.

– 3 octombrie — Dirty Shirt, în cadrul Cozla Vibes Rock Edition, pe Platoul Cozla.

– 3 octombrie — Victor Biliac, la Yugo Club.

– 4 octombrie — „Orchestra Curcubeu în lumea poveștilor”, spectacol pentru copii, la Casa de Cultură a Sindicatelor.

– 6 octombrie — Filmul de comedie „Ziua mea norocoasă”, la Cinema Mon Amour.

Angela Croitoru