Piatra-Neamț. Campanie de colectare a deșeurilor electrice și electronice cu tombolă

Pietrenii care au aparatură electrică și electronică stricată, depășită sau pur și simplu vor altele noi, vor avea ocazia să scape de cele vechi, gratuit. Primăria Piatra-Neamț este parte a unei campanii de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice organizate de Eleven Green și Asociația Ecotic, prin care locuitorii orașului se pot debarasa gratuit de deșeurile electrice și electronice (aspiratoare, aparate de bucătărie, televizoare etc.).

„În zilele de 15 și 22 noiembrie 2025, între orele 10:00 – 17:00, în parcarea de la Sala Polivalentă, cetățenii vor avea la dispoziție un punct de colectare pentru deșeurile electrice și electronice de dimensiuni mai mici.

Deșeurile voluminoase (frigidere, mașini de spălat, televizoare cu tub etc.) vor fi preluate direct din gospodării, în perioada 17 – 21 noiembrie 2025. Pentru programare, vă rugăm să sunați la numerele de telefon: 0751 296 466 și 0722 225 295.

În cadrul acestei acțiuni se va desfășura și o tombolă, iar toți cei care predau deșeuri vor fi înscriși automat la tombola ce are ca premii:

4 x aspirator;

4 x mixer;

4 x uscător de păr;

4 x fier de călcat.

Extragerea câștigătorilor va avea loc sâmbătă, 22 noiembrie 2025, ora 17:30, în parcarea Sălii Polivalente”, anunță primăria pe contul său oficial de socializare.