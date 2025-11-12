SOCIALACTUALITATENEAMȚ

Piatra-Neamț. Campanie de colectare a deșeurilor electrice și electronice cu tombolă

de Croitoru Angela

Piatra-Neamț. Campanie de colectare a deșeurilor electrice și electronice cu tombolăPietrenii care au aparatură electrică și electronică stricată, depășită sau pur și simplu vor altele noi, vor avea ocazia să scape de cele vechi, gratuit. Primăria Piatra-Neamț este parte a unei campanii de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice organizate de Eleven Green și Asociația Ecotic, prin care locuitorii orașului se pot debarasa gratuit de deșeurile electrice și electronice (aspiratoare, aparate de bucătărie, televizoare etc.).

„În zilele de 15 și 22 noiembrie 2025, între orele 10:00 – 17:00, în parcarea de la Sala Polivalentă, cetățenii vor avea la dispoziție un punct de colectare pentru deșeurile electrice și electronice de dimensiuni mai mici.

Deșeurile voluminoase (frigidere, mașini de spălat, televizoare cu tub etc.) vor fi preluate direct din gospodării, în perioada 17 – 21 noiembrie 2025. Pentru programare, vă rugăm să sunați la numerele de telefon: 0751 296 466 și  0722 225 295.

 În cadrul acestei acțiuni se va desfășura și o tombolă, iar toți cei care predau deșeuri vor fi înscriși automat la tombola ce are ca premii:

  • 4 x aspirator;
  • 4 x mixer;
  • 4 x uscător de păr;
  • 4 x fier de călcat.

Extragerea câștigătorilor va avea loc sâmbătă, 22 noiembrie 2025, ora 17:30, în parcarea Sălii Polivalente”, anunță primăria pe contul său oficial de socializare.

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
Articolul precedent
Neamț. Percheziții DNA – este vizat și primarul comunei Zănești, Ioan Filip

Ultima ora

INFRACȚIONAL

Neamț. Percheziții DNA – este vizat și primarul comunei Zănești, Ioan Filip

Actualizare: Din primele informații, se pare că patru persoane...
SOCIAL

Comunitatea din Piatra-Neamț se unește în spectacolul „Inimi în Horă” pentru Ioachim și Iuliana

Pietrenii sunt invitați să se alăture unui eveniment plin...
Infracțional Bacău

Video – foto. Un cuplu a fost arestat, după un furt de bijuterii de 200.000 de lei. Cei doi încercau să fugă cu prada...

Video - foto. Un cuplu a fost arestat, după un furt de bijuterii de 200.000 de lei. Cei doi încercau să fugă cu prada din țară
ACTUALITATE

Tânăr din Borca arestat după ce ar fi incendiat casa bunicii și a amenințat-o

Un tânăr de 28 de ani, din comuna Borca,...
ECONOMIE

ITM Neamț: Peste 500.000 de lei amenzi și trei accidente de muncă mortale în luna octombrie

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Neamț a derulat, în...

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale