Piatra-Neamț. Câine salvat dintr-un puț de 2,5 metri

Militarii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență au intervenit pe 22 aprilie pentru salvarea unui câine care a ajuns accidental într-un puț adânc de 2,5 metri. Operațiunea de pe strada Dărmănești din Piatra-Neamț s-a încheiat cu bine iar patrupedul a fost scos în siguranță.

„Ca urmare a unui apel la 112 din jurul orei 09:00, un echipaj de pompieri cu o autospecială complexă pentru intervenție a intervenit în municipiul Piatra-Neamț, pe strada Dărmănești, pentru salvarea unui câine dintr-un puț cu o adâncime de 2,5 m”, anunță ISU Neamț.

FOTO: ISU Neamț