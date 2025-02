Un proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Piatra-Neamț de joi, 27 februarie, prevede schimbarea destinației sălii de socializare din cadrul Stadionului Municipal Ceahlăul în spațiu pentru birouri și scoaterea la licitație publică a acestui spațiu.

Scopul acestui proiect este, de fapt, mutarea birourilor societății Parking, cea care gestionează parcările orașului, de la Forum Center Mall unde se află acum în spațiul de la stadion.

„Ne-a anunțat primăria că va intra în conservare clădirea de la Forum Center (detalii aici ) și atunci trebuie să ne mutăm. Nu putem închiria spațiul de la stadion fără licitație publică, ca să fie totul corect și legal. Mai trebuie să ne ocupăm și de amenajarea acestui spațiu, cu eventualele reparații. Oricum, nu cred că ne putem muta mai devreme de trei luni”, a precizat Ionuț Moroșanu, directorul SC Parking SA. Directorul Parking vorbește și despre preluarea, de la 1 martie a.c., a serviciilor de verificări și mentenanță a centralelor termice din școli, grădinițe, primărie, stadion, Sală Polivalentă, alte spații ale primăriei și instituții locale subordonate. Serviciile acestea erau asigurate de firma Locativ, care de la 1 martie își încheie activitatea.

Spațiul ce va fi scos la licitație de la stadion are o suprafață de 171,9 mp și prețul minim de pornire, stabilit de un evaluator acreditat, potrivit proiectului este de 238.90 lei/mp pe an. Ceea ce înseamnă că Parking va plăti primăriei o chirie de cel puțin 3.422,24 lei/lună (41.066,91 lei pe an) pentru spațiul de la stadion, prețul ar putea crește dacă vor fi mai mulți ofertanți.

Angela Croitoru