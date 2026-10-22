Piatra-Neamț. ASE și-a mutat activitatea la Colegiul Tehnic Forestier

Academia de Științe Economice (ASE) București, punctul de lucru din municipiul Piatra-Neamț, își desfășoară activitatea în Corpul B al Colegiul Tehnic Forestier, de la începutul acestui nou an universitar. Mutarea activității ASE de la Liceul Economic “Alexandru Ioan Cuza” Piatra-Neamț la Colegiul Tehnic Forestier, a avut loc în contextul în care primăria a demarat, la începutul lunii august anul acesta, lucrări de reabilitare la prima unitate de învățământ pietreană (detalii puteți reciti aici).

Chiar municipalitatea pietreană a notificat academia să se mute din spațiile de la Economic, dat fiind faptul că, în noiembrie anul trecut, a fost aprobat proiectul prin care liceul intra în lucrări de reabilitare pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor.

Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamț de vineri, 23 octombrie 2026, se află un proiect prin care se aprobă schimbarea destinației a 5 spații de la colegiu, astfel încât acestea să poată fi transmise academiei, în mod gratuit, pentru desfășurarea activității. O formalitate ce trebuie îndeplinită din punctul de vedere juridic.

Angela Croitoru