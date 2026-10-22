Piatra-Neamț. ASE și-a mutat activitatea la Colegiul Tehnic Forestier
EDUCATIEACTUALITATE

Piatra-Neamț. ASE și-a mutat activitatea la Colegiul Tehnic Forestier

Croitoru Angela
de Croitoru Angela

Academia de Științe Economice (ASE) București, punctul de lucru din municipiul Piatra-Neamț, își desfășoară activitatea în Corpul B al Colegiul Tehnic Forestier, de la începutul acestui nou an universitar. Mutarea activității ASE de la Liceul Economic “Alexandru Ioan Cuza” Piatra-Neamț la Colegiul Tehnic Forestier, a avut loc în contextul în care primăria a demarat, la începutul lunii august anul acesta, lucrări de reabilitare la prima unitate de învățământ pietreană (detalii puteți reciti aici).

Chiar municipalitatea pietreană a notificat academia să se mute din spațiile de la Economic, dat fiind faptul că, în noiembrie anul trecut, a fost aprobat proiectul prin care liceul intra în lucrări de reabilitare pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor.

Piatra-Neamț. ASE și-a mutat activitatea la Colegiul Tehnic Forestier

Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamț de vineri, 23 octombrie 2026, se află un proiect prin care se aprobă schimbarea destinației a 5 spații de la colegiu, astfel încât acestea să poată fi transmise academiei, în mod gratuit, pentru desfășurarea activității. O formalitate ce trebuie îndeplinită din punctul de vedere juridic.

Angela Croitoru

Autor:

Croitoru Angela
Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
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