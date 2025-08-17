Creșa „Albă ca Zăpada”, situată lângă Sala Polivalentă, și-a deschis porțile pe 17 martie, și a funcționat, pentru început, cu 44 de copii (două grupe a câte 22 de copii). Este vorba despre o creșă de nivel mediu care are o capacitate totală de 70 de locuri și care își va completa până în toamnă grupele la solicitările părinților.

Obiectivul a fost realizat de Ministerul Dezvoltării, prin Compania Națională de Investiții, în cadrul unui program național cu fonduri structurale din PNRR.

Creșa de lângă Sala Polivalentă a fost construită în perioada iunie 2023 – iulie 2024 de societatea Simion Tehnoconstruct SRL Botoșani pe un teren în suprafață de 4.096 mp. Suprafața construită a clădirii este de 1.766 mp, iar suprafața verde din jur, asigurată prin proiect, este de1.030 mp. Clădirea este de tipul nZEB (near-Zero Energy Building), dotată cu panouri solare și fotovoltaice, asigurând astfel necesarul de energie și apă caldă din surse regenerabile.

„Din punct de vedere cronologic, acesta este a a 4-a creșă din programul guvernamental Sfânta Ana. Nevoia construirii de creșe rezultă din una din cele mai mari probleme ale României: problema demografică; am considerat că Statul trebuie să vină cu soluții să îmbunătățească infrastructura antepreșcolară pentru vârsta 0-3 ani, astfel încât să dăm nu numai mesaje, dar să dăm și fapte pentru familii”, declara la Piatra-Neamț Cseke Attila, Ministrul Dezvoltării, în timpul unei vizite efectuate pe 29 ianuarie la obiectivul de pe Calea Romanului.

Construcția este anvelopată termic, cu uși și geamuri izolante și dotată cu pompe de căldură, iar funcțiunea de creșă prevede următoarele spații: 7 dormitoare, 4 camere de joacă, un spațiu pentru luat masa, grupuri sanitare, zona de primire, cabinet medical cu izolator, zona administrativă și nucleul tehnico-gospodăresc. De asemenea, lângă creșă au fost amenajate două terenuri de joacă (unul cu suprafața din tartan și unul cu suprafața din nisip).

Adrian Niță, primarul municipiului Piatra Neamț: „Creșa Albă ca Zăpada este un proiect necesar și binevenit și se cuvine să mulțumim atât echipelor guvernamentale din trecut, cât și echipei actuale, la fel cum e firesc să mulțumim și tuturor administrațiilor care au pus umărul pentru a se realiza aceste obiective. Zona în care s-a construit este una mai mult decât potrivită, fiind una în continuă dezvoltare. Pe viitor, în această zonă, intenționăm să construim și o școală, astfel încât cei mai tineri locuitori ai comunității noastre să beneficieze de o infrastructură educațională adaptată nevoilor lor!”.