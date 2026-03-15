Piatra-Neamț. Un adolescent a fost atacat și jefuit pe str. 1 Decembrie. Suspecții au 15, respectiv 16 ani

Joi, 12 martie, în jurul orei 20.30, la adăpostul întunericului, în municipiul Piatra- Neamț, doi adolescenți de 15 și, respectiv, 16 ani au urmărit un al treilea. Când au ajuns pe un tronson pustiu al străzii 1 Decembrie 1918, din vestul cartierului Dărmănești, cei doi l-au prins la mijloc, l-au lovit și i-au furat telefonul mobil.

Victima a sunat, de pe un alt telefon, la 112 și -a anunțat polițiștii.

„Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț au fost sesizați prin apel la 112, de către un minor de 15 de ani, din aceeași localitate, cu privire la faptul că, în timp ce se afla pe strada 1 Decembrie 1918, doi minori, cu vârste de 15, respectiv 16 ani, l-ar fi lovit și i-ar fi sustras telefonul mobil, cauzând un prejudiciu de aproximativ 500 de lei.

În urma probatoriului administrat, la data de 13 martie a.c., polițiștii au dispus față de cei doi minori măsura reținerii pentru 24 de ore, fiind introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Neamț.

Prejudiciul a fost recuperat de polițiști și restituit persoanei vătămate.

Continuăm cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată”, a precizat IPJ Neamț.

Fapta în sine, din primele coordonate relatate în comunicatul poliției, va fi pedepsită, potrivit Codului Penal și ținând cont de faptul că tâlharii sunt minori.

Iar pentru minorii cu vârsta între 14 și 18 ani care comit tâlhărie calificată pedepsele sunt reduse la jumătate față de cele pentru adulți. Mai mult, pedepsele pot fi internarea într-un centru educativ sau de detenție, ori închisoarea (în funcție de gravitatea faptei, cazier și circumstanțe), unde vor sta între minim 1,6 ani și maxim 5 ani.

Legislația din țara noastră spune că, în cazul lor, pot fi aplicate și măsuri neprivative de libertate (stagiul de formare civică, supravegherea).