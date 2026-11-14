Piatra Neamț. Accident pe bulevardul Nicolae Dăscălescu – impact între un autobuz și un autoturism
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Piatra Neamț. Accident pe bulevardul Nicolae Dăscălescu – impact între un autobuz și un autoturism

Sofronia Gabi
de Sofronia Gabi

Un accident de circulație a avut loc pe 14 noiembrie, în jurul orei 16:35, pe bulevardul General Nicolae Dăscălescu din Piatra Neamț. Potrivit ISU Neamț sunt implicate un autobuz fără pasageri și un autoturism.

În aceste momente,  forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț intervin la un accident rutier produs pe Bulevardul General Nicolae Dăscălescu din municipiul Piatra-Neamț. În accidentul rutier sunt implicate un autobuz (fără pasageri) și un autoturism”, anunță ISU Neamț.

Piatra Neamț. Accident pe bulevardul Nicolae Dăscălescu – impact între un autobuz și un autoturism

La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț, SAJ și IPJ.
La sosirea forțelor de intervenție toate persoanele implicate în accident erau evacuate. Un bărbat în vârstă de 26 de ani și o femeie în vârstă de 23 de ani au avut nevoie de îngrijiri medicale. Cele două persoane au fost preluate de echipajele SAJ și SMURD și ulterior transportate la spital. Urmează ca polițiștii rutieri să stabilească cauzele producerii evenimentului nedorit.

Autor:

Sofronia Gabi
Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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