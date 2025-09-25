Piatra-Neamț. 30 septembrie – termen limită pentru plata taxelor și impozitelor

Pietrenii care nu și-au plătit încă taxele și impozitele locale către Primăria Piatra -Neamț – Direcția Taxe și Impozite Piatra-Neamț o mai pot face în următoarele cinci zile. Data de 30 septembrie este ultimul termen pentru plata obligațiilor fiscale pe acest an către bugetul local. După acest termen se percep majorări de întârziere.

“Invităm persoanele fizice și juridice să efectueze plata acestora, după această dată urmând a se percepe majorări de întârziere în cuantum de 1% / lună sau fracție de lună, conf. Art. 183, alin. 2 din Legea 207/2015.

Impozitele și taxele locale pot fi achitate prin următoarele modalități de plată:

În numerar sau prin intermediul cardului bancar (POS), la ghișeele situate in Piatra-Neamț:

B-dul. Decebal, nr. 44;

Str. Ștefan cel Mare nr. 6 – 8;

Prin virament în conturile deschise la Trezoreria municipiului Piatra-Neamț;

Online accesând site-ul www.primariapn.ro

Online prin intermediul Sistemului Național de Plată Electronică, accesând site-ului www.ghiseul.ro”, precizează Direcția Taxe și Impozite prin intermediul Serviciului Comunicare al Primăriei.

A.C.