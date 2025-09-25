ACTUALITATEECONOMIE

Piatra-Neamț. 30 septembrie – termen limită pentru plata taxelor și impozitelor

de Vlad Bălănescu

Piatra-Neamț. 30 septembrie – termen limită pentru plata taxelor și impozitelorPietrenii care nu și-au plătit încă taxele și impozitele locale către Primăria Piatra -Neamț – Direcția Taxe și Impozite Piatra-Neamț o mai pot face în următoarele cinci zile. Data de 30 septembrie este ultimul termen pentru plata obligațiilor fiscale pe acest an către bugetul local. După acest termen se percep majorări de întârziere.

“Invităm persoanele fizice și juridice să efectueze plata acestora, după această dată urmând a se percepe majorări de întârziere în cuantum de 1% / lună sau fracție de lună, conf. Art. 183, alin. 2 din Legea 207/2015.

Impozitele și taxele locale pot fi achitate prin următoarele modalități de plată:

În numerar sau prin intermediul cardului bancar (POS), la ghișeele situate in Piatra-Neamț:

  • B-dul. Decebal, nr. 44;
  • Str. Ștefan cel Mare nr. 6 – 8;

Prin virament în conturile deschise la Trezoreria municipiului Piatra-Neamț;

Online accesând site-ul www.primariapn.ro

Online prin intermediul Sistemului Național de Plată Electronică, accesând site-ului www.ghiseul.ro”, precizează Direcția Taxe și Impozite prin intermediul Serviciului Comunicare al Primăriei.

A.C.

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Articolul precedent
Spectacolul pentru adolescenți „Vape me in” ajunge la Piatra Neamț
Articolul următor
Activitate educativă la școala din Răucești după incidentul violent dintre eleve

Ultima ora

ACTUALITATE

Bacău. Trei bărbați au fost reținuți după ce au distrus o mașină și au agresat două persoane

Trei bărbați din Corbasca au fost reținuți pe data...
INFRACȚIONAL

Polițist reținut după ce ar fi cerut zeci de mii de euro pentru a interveni la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Neamț

Presa centrală anunță, pe surse, că un polițist ar...
SPORT

CSM Ceahlăul Piatra Neamț are un nou antrenor: Cristian Pustai revine pe banca tehnică

Zvonurile apărute în ultimele zile au fost confirmate astăzi,...
AGRICULTURA

Fermierii pot primi până la 70% sprijin pentru asigurările agricole. Sesiunea de depunere a cererilor a început

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția pentru Finanțarea...
Educaţie Neamţ

Activitate educativă la școala din Răucești după incidentul violent dintre eleve

După incidentul violent petrecut recent în baia Școlii din...

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale