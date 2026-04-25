PIATRA BEATS – THE HEART EDITION: pe 2 mai, Curtea Domnească devine centrul distracției

de Vlad Bălănescu

De Ziua Națională a Tineretului, pe 2 mai, Curtea Domnească se transformă complet pentru Piatra Beats – The Heart Edition, un eveniment gândit special pentru și împreună cu comunitatea tânără a orașului.

Implicarea activă a tinerilor în viața comunității este o prioritate asumată a administrației locale din Piatra-Neamț. Iar cel mai bun mod de a sărbători asta este chiar în inima orașului, acolo unde istoria și prezentul se întâlnesc.

Afis PIATRA BEATS The Heart EditionSeara va debuta spectaculos, cu un show de video-mapping pe Turnul lui Ștefan cel Mare: proiecții arhitecturale care transformă unul dintre simbolurile orașului într-un ecran uriaș, viu și colorat. Petrecerea va continua cu un show al DJ-ilor Adrian Șaguna și Benzol, cunoscuți pentru remixul melodiei Solo Tu, care a făcut înconjurul cluburilor din România și Europa. Un alt moment muzical va fi cel al saxofonistului Irinel Diaconu.

Pe lângă muzică, seara va aduce și momente artistice inedite: spectacol cu fachiri, trupă de toboșari și o paradă a roboților pe picioroange. Nu va lipsi nici panoul foto interactiv – pentru că ce eveniment ar fi fără amintiri de dus acasă?

Piatra Beats – The Heart Edition este un semnal clar că spațiile publice ale orașului aparțin tuturor generațiilor. Curtea Domnească, cu toată istoria ei, devine pentru o seară un loc al generației de azi!

adrian nita 1Primarul Adrian Niță: „Tineri din Piatra, pregătiți-vă!

Pe 2 mai, de Ziua Tineretului, dăm startul primei ediții a conceptului PIATRA BEATS – The Heart Edition!
Vreau să arătăm că orașul nostru e mai viu ca niciodată! Așa că am pregătit un show total la Curtea Domnească: proiecții video pe Turnul lui Ștefan, animatori, decoruri luminoase și un vibe de club, dar sub cerul liber.
Și pentru că vreau ca nimic să nu ne stea în cale, am pregătit și un cort generos, în caz că vremea decide să ne dea bătăi de cap.
Piesa de rezistență a acestui eveniment este inima uriașă ce va pulsa pe zidurile Turnului în timp ce Adrian Șaguna dă volumul la maxim. Când o să auziți ’Solo Tu’, o să simțiți exact de ce am numit această ediție The Heart Edition.
E seara voastră, e locul unde istoria întâlnește energia tinerilor. Vă aștept pe toți să simțim pulsul orașului și să facem poze faine la panoul dedicat!
Haideți să facem din această primă ediție începutul unei legende urbane! Ne vedem la Piatra Beats! Pe 2 mai, inima orașului ești tu!”

Compartimentul Promovare și Mass-Media

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
MAI avertizează: mesaj RO-Alert fals, distribuit pe rețelele sociale
MAI avertizează: mesaj RO-Alert fals, distribuit pe rețelele sociale

Categorii