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Piața Mărăței din Piatra Neamț a intrat în reconstrucție

de Vlad Bălănescu

Luni, 17 august, au început lucrările de reconstruire a Pieței Mărăței, prima dintre piețele de cartier care se va transforma complet în urma unui proiect inițiat de administrația Adrian Niță.

După derularea licitației pentru desemnarea constructorului, a fost semnat ordinul de începere a lucrărilor, iar la finele termenului de 16 luni urmează ca locuitorii cartierului să se poată bucura de un spațiu civilizat și sigur de unde să-și procure produse agroalimentare de calitate.

Piața Mărăței din Piatra Neamț a intrat în reconstrucție

Primar Adrian Niță: „O ALTĂ PROMISIUNE DEVINE  REALITATE: AU ÎNCEPUT LUCRĂRILE LA PIAȚA MĂRĂȚEI!

Dragi pietreni,

Începem săptămâna cu o veste pe care mulți dintre dumneavoastră o așteptau de foarte multă vreme.

Astăzi am deschis șantierul pentru reconstrucția Pieței Mărăței — un obiectiv atât de drag nouă tuturor și atât de cerut de comunitate.

A fost un drum lung până aici. Știu că au existat voci și cârcotași care susțineau sceptici că acest proiect nu se va mai realiza niciodată. Realitatea este că am avut de parcurs un traseu administrativ riguros: licitații, termene legale obligatorii și, mai presus de toate, provocarea de a funcționa anul acesta cu un buget aprobat abia spre jumătatea anului.Piața Mărăței din Piatra Neamț a intrat în reconstrucție

Am ales să facem lucrurile așezat, corect și fără scurtături, iar astăzi utilajele sunt deja la treabă!

Transformăm vechea clădire într-un spațiu vibrant, eco-friendly, modern și complet dotat. 

Îmi doresc din suflet ca acest loc să redevină inima cartierului.

De aceea, principala mea grijă este ca dumneavoastră, pietrenii, să aveți parte de produse proaspete, de o calitate ireproșabilă și la prețuri corecte.Piața Mărăței din Piatra Neamț a intrat în reconstrucție

Pentru a reuși acest lucru, am stabilit o regulă clară: producătorii locali vor avea prioritate absolută în Piața Mărăței!

Mai mult, datorită soluțiilor energetice moderne care vor reduce cheltuielile de funcționare ale pieței, producătorii vor beneficia de costuri mai mici — un avantaj direct care se va reflecta în buzunarul dumneavoastră, la fiecare cumpărătură.

Misiunea mea nu se oprește la semnarea unor hârtii. Voi fi prezent în continuare, zi de zi, pe șantierele din oraș pentru a supraveghea lucrările și pentru a mă asigura că fiecare sesizare pe care mi-o trimiteți își găsește rezolvarea.

Doar ascultându-ne și lucrând cot la cot, putem reuși să transformăm Piatra-Neamț în acasă!”Piața Mărăței din Piatra Neamț a intrat în reconstrucție

Noua piață agroalimentară va funcționa într-o clădire formată din două tronsoane, separate prin rost seismic și de dilatare. Infrastructura se va baza pe fundații izolate și grinzi din beton armat, iar suprastructura de rezistență pe cadre (stâlpi și grinzi) din beton armat, planșeu din beton armat (parțial) și grinzi de lemn rigidizat cu osb la partea superioară.

Conform proiectului, noua piață va avea 496 mp construiți și va fi formată dintr-un singur corp organizat pe un singur nivel, zona centrală (50 mp) fiind dedicată comerțului ambulant, deschis cu standuri de fructe și legume. Pe laterale vor fi amplasate standurile cu produse alimentare (ouă, lactate, vinuri, carne, pește, etc.), precum și zonă de luat masa, cafenea, stand panificație, florărie și alte servicii conexe, toate aceste spații însumând o suprafață utilă de 406 mp.

Interiorul este proiectat astfel încât să se păstreze o comunicare continuă între spațiile interioare și zona publică exterioară. Astfel, suprafețele deschise, marcate prin vitraje generoase, sunt prevăzute către zona de acces.

Valoarea lucrărilor de reconstruire a pieței pe același amplasament este de 4.793.956,73 lei (fără TVA), respectiv 5.800.687,64 lei (cu TVA).

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
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