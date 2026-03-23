Piața carburanților a intrat în atenția Fiscului – ANAF anunță verificări de la distribuitori până la importatori

Creșterea fără precedent a prețului carburanților care au ajuns în jurul valorii de 10 lei pe litru, și la benzină și la motorină, a atras atenția oficialilor. În aceste condiții Agenția Națională de Administrare Fiscală anunță că demarează verificări în cadrul unei acțiuni care are loc la nivel național și vizează punctual piața carburanților „În contextul scumpirilor recente ale carburanților, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat o serie de controale la nivel național pentru a preveni și combate eventualele practici de neconformare fiscală pe fondul evoluției prețurilor pe piața combustibililor”, conform Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Inspectorii ANAF au în vedere întreg lanțul de distribuție, de la importatori și depozitari până la comercianții finali. Scopul declarat este cel de a identifica operatorii economici care acționează pentru a-și crea avantaje fiscale în contextul actual, prin majorarea artificială a costurilor de achiziție/producție. „Inspectorii ANAF verifică situațiile în care există suspiciuni de fraudă fiscală asociată cu practici care pot afecta corectitudinea pieței. În cazurile în care faptele constatate sunt de natură să afecteze concurența loială ori interesele consumatorului, prin practici speculative, vor fi sesizate instituțiile abilitate ale statului”, mai arată sursa citată.

Acțiunea mai are în vedere asigurarea conformării fiscale și a unui mediu concurențial corect, ca premisă pentru o stabilizare a pieței carburanților în această perioadă. ANAF va continua monitorizarea și anunță că se vor lua măsuri în cazul în care vor fi descoperite nereguli.