Peste 90 de angajatori și sute de locuri de muncă, la Bursa locurilor de muncă organizată de AJOFM Neamț

de Sofronia Gabi

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Neamț a organizat, vineri, 8 mai 2026, prima ediție din acest an a Bursei locurilor de muncă, un eveniment de amploare care a reunit peste 90 de angajatori și sute de oportunități profesionale în trei centre ale județului. Evenimentul a început la ora 09:00, simultan în Piatra Neamț, Roman și Târgu Neamț, atrăgând un număr impresionant de participanți încă din primele minute.

La Piatra Neamț, acțiunea s-a desfășurat la Complexul Expozițional de pe bulevardul Republicii, nr. 17, unde prezența a depășit toate așteptările. Cu ceva vreme înainte de deschiderea oficială, zeci de persoane formaseră deja rând la intrare. Alături de șomeri și absolvenți, la eveniment s-au prezentat și pietreni care aveau deja un loc de muncă, dar doreau să își schimbe domeniul de activitate sau să găsească o poziție mai bine plătită. La Roman, întâlnirea dintre angajatori și cei în căutarea unui job a avut loc la Cantina Grupului Școlar „Vasile Sav”, situată pe bulevardul Republicii, nr. 46. La Târgu Neamț, manifestarea s-a desfășurat la Casa Culturii „Ion Creangă” de pe bulevardul Ștefan cel Mare, nr. 55.

Angajatorii prezenți au acoperit o gamă largă de sectoare de activitate, oferind locuri de muncă atât pentru personal de înaltă calificare, cât și pentru persoanele cu studii medii sau profesionale. Cele mai multe oportunități s-au înregistrat în domenii precum construcții, servicii și pază, însă oferta a fost una diversificată, răspunzând nevoilor diferitelor categorii de candidați.

Bursa locurilor de muncă reprezintă mai mult decât un simplu punct de întâlnire între cerere și ofertă pe piața muncii. Evenimentul oferă șomerilor, absolvenților și persoanelor care doresc să își schimbe parcursul profesional oportunitatea de a discuta direct cu reprezentanții agenților economici, de a afla detalii despre condițiile de salarizare și beneficiile oferite și de a stabili primele contacte în vederea angajării. Persoanele care nu au reușit să participe la această ediție mai au o șansă în acest an. Următorul târg de job-uri organizat de AJOFM Neamț este Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, care va avea loc în toamnă, de regulă în cursul lunii octombrie.

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
