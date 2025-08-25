Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț anunță că în ultima săptămână din luna august mediul de afaceri anunță că are disponibile peste 800 de locuri de muncă în cele mai diverse ocupații. „814 locuri de muncă vacante sunt anunțate de agenții economici pentru săptămâna 25 – 29 august 2025. În funcție de nivelul de calificare, 692 locuri de muncă sunt pentru persoane calificate, iar 122 locuri de muncă sunt pentru persoane fără calificare. În funcție de studii, 740 locuri de muncă sunt pentru persoanele cu studii medii sau profesionale și 74 locuri de muncă sunt pentru persoanele cu studii superioare”, conform AJOFM Neamț.

Din totalul posturilor vacante la nivel de județ cele mai multe, 567 sunt de la agenții economici din Piatra Neamț și localitățile învecinate, alte 189 sunt în zona Roman, iar la Târgu Neamț cererea de personal nu este prea generoasă, doar 58 de job-uri. Cei care caută de lucru în zona reședinței de județ trebuie să știe că dintre licențiați oportunități mai multe sunt pentru ingineri. Aceștia au la dispoziție 20 de job-uri. Se mai recrutează trei economiști și câte un manager social media, medic veterinar și un proiectant inginer mecanic. Ca pondere, cele mai multe posturi, 62, sunt pentru personal necalificat. Relații suplimentare pot fi obținute la sediul Agenției Locale pentru Ocuparea Forței de Muncă Piatra Neamț.

Și la Roman se recrutează ingineri, fiind vacante șase posturi de acest fel. Mai este nevoie de personal calificat în alte domenii și se caută un coordonator sănătate și securitate în muncă, un manager achiziții și un specialist marketing. Agenții economici recrutează 12 brutari, 19 confecționeri textiliști, precum și 29 de necalificați. La Târgu Neamț nu se acoperă de mai mult timp un post pentru inginer industria alimentară și unul de medic veterinar. În zonă pot găsi de lucru persoanele calificate în ocupații precum frezor, gaterist, lucrător comercial, electrician sau sudor.

Lista completă a locurilor de muncă disponibile prin AJOFM o puteți consulta mai jos.

(G. S.)