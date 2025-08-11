Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț a anunțat, pentru această săptămână, un total de 863 de locuri de muncă vacante în județ, disponibile în diverse domenii, de la construcții și producție, până la servicii și turism.

În zona Piatra-Neamț sunt disponibile 609 posturi. Peste 40 dintre acestea sunt destinate persoanelor cu studii superioare, pentru funcții precum inginer în construcții, mecanică sau electrotehnică, economist ori contabil. Pentru muncitorii necalificați există 67 de posturi în industria textilă, silvicultură, demolări și servicii. Cele mai căutate meserii sunt lăcătuș mecanic (69 de posturi, dintre care 30 la un singur angajator) și sudor (50 de posturi). În plus, Mănăstirea Tazlău caută un ghid turistic pentru obiectivele sale culturale.

În zona Roman sunt disponibile 188 de locuri de muncă, în special pentru muncitori calificați și necalificați din industrie: confecționeri-asamblori textile, tâmplari, brutari, barmani și electricieni. Opt posturi sunt destinate persoanelor cu studii superioare, pentru funcții precum contabil sau inginer. Cele mai multe oferte vin din producția textilă, unele firme căutând chiar peste zece persoane simultan.

În zona Târgu Neamț sunt disponibile 70 de locuri de muncă. Două posturi sunt pentru persoane cu studii superioare (inginer și contabil), iar pentru cei necalificați există doar cinci locuri. Un angajator caută 10 persoane pentru posturile de infirmier și îngrijitor de persoane vârstnice.

Construcțiile, industria alimentară și turismul rămân sectoarele cu cea mai mare cerere, iar unele companii oferă locuri de muncă special destinate persoanelor cu dizabilități, atât pentru muncitori calificați, cât și pentru personal cu studii superioare.

Lista completă a locurilor de muncă disponibile în Neamț prin AJOFM o puteți consulta mai jos.

Denisa POPA