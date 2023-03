Nemțenii au o ofertă generoasă de joburi începând de luni, 20 martie, la firme din diverse domenii de activitate. Din cele 775 locuri de muncă vacante existente în acest moment, cele mai multe (312) sunt în zona Piatra-Neamț. Doar 53 sunt pentru necalificați, în construcții, mecanică și silvicultură, în rest firmele caută tot felul de meseriași: electrician, confecționer textile, lăcătuș mecanic, tâmplar, zidar, etc. Marii angajatori sunt aceeași: Comes, Moldocor, Imob, Rifil și chiar Apa Serv are câteva posturi vacante.

Inginerii sunt la mare căutare în zona Roman, 7 posturi fiind disponibile pentru cei specializați în construcții, electrotehnică, proiectare rețele de gaze naturale și instalații, textile. Restul de până la 250 de joburi sunt împărțite de firme de confecții textile, mecanică, comerț, horeca, alimentație publică, iar 70 sunt pentru necalificați.

În zona Târgu Neamț sunt 83 de locuri de muncă pentru cei care vor să se angajeze neapărat, ca necalificați în construcții, textile, panificație, mecanică. Oferta este extrem de generoasă și în zonă, cu 213 posturi vacante în diverse meserii, inclusiv 5 posturi de ingineri.

Situația exacta cu angajatorii și posturile existente poate fi coonsultată la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă și Șomaj Neamț și la telefon 0233.237780.

