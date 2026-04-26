Peste 7.000 de consumatori din Neamț nu au curent electric în urma rafalelor de vânt puternic

Vântul puternic de astăzi, 26 aprilie, a cauzt probleme și pagube importante în județul Neamț.
7035 de consumatori din Neamț nu sunt alimentați cu energie electrică. Sunt afectate localitățile: Pipirig, Stânca (Pipirig), Boboiesti (Pipirig), Pluton (Pipirig) Dolhești (Pipirig), Brusturi, Grosi (Brusturi), Draganesti, Râșca (Drăgănești), Târzia (Brusturi), Slobozia (Roznov), Roznov, , Izvoare (Dumbrava Roșie), Cândești, Frunzeni (Costișa), Vădurele (Cândești).
Au apărut probleme și la Roman. Un echipaj ISU și SVSU Roman intervin pentru pentru îndepărtarea unui arbore căzut peste un autoturism de stada Roman Mușat