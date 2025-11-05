Peste 600 de victime ale accidentelor rutiere în Neamț. Poliția lansează o campanie pentru siguranța pietonilor și bicicliștilor

În primele nouă luni ale anului 2025, pe drumurile din județul Neamț s-au produs 550 de accidente rutiere, soldate cu 27 de persoane decedate, potrivit datelor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț.

Față de aceeași perioadă a anului trecut, numărul deceselor a scăzut cu șapte cazuri.

Polițiștii au raportat, de asemenea, 107 persoane rănite grav și 582 rănite ușor.

Din total, 124 de accidente au fost încadrate ca grave, iar 426 — ușoare. În accidentele grave au fost înregistrate toate cele 27 de decese.

Cele mai frecvente cauze ale accidentelor

Analiza polițiștilor arată că primele locuri în clasamentul cauzelor sunt ocupate de abaterile pietonilor (21 de cazuri, 16,9%) și abaterile bicicliștilor (18 cazuri, 14,5%).

Pe locurile următoare se află viteza neadaptată la condițiile de drum (18 cazuri), neacordarea de prioritate pietonilor (11 cazuri) și abaterile conducătorilor de trotinete (10 cazuri).

Campanie pentru siguranța pietonilor și bicicliștilor

Pentru reducerea numărului de accidente, în perioada 3 – 9 noiembrie 2025, polițiștii rutieri din Neamț desfășoară o campanie de informare și prevenire dedicată pietonilor și bicicliștilor.

Aceasta face parte din Planul național de măsuri pentru siguranța rutieră, iar agenții vor fi prezenți în teren pentru a transmite mesaje preventive și a sancționa abaterile.

Indiferent că suntem pietoni, conducători auto sau alți participanți la trafic, respectarea legislației și a conduitei preventive ne ține departe de evenimente rutiere nedorite”, transmit reprezentanții IPJ Neamț.