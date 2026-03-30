Peste 600 de sancțiuni și zeci de permise reținute la Neamț în doar 48 de ore

Polițiștii nemțeni au intervenit la 95 de evenimente în ultimele 48 de ore, majoritatea sesizate prin apeluri la 112, și au aplicat peste 600 de sancțiuni, potrivit unui bilanț recent al activității din teren.

Potrivit IPJ Neamț, din totalul intervențiilor, 79 au fost anunțate de cetățeni prin serviciul de urgență 112. Acțiunile au vizat, în principal, prevenirea faptelor antisociale și menținerea ordinii publice.

Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 612 sancțiuni contravenționale. Dintre acestea, 271 au fost avertismente scrise, în timp ce restul au fost amenzi.

Pe linie rutieră, controalele au dus la constatarea a 8 infracțiuni privind circulația pe drumurile publice. Totodată, au fost reținute 42 de permise de conducere: 18 pentru depășirea vitezei legale, 7 pentru conducere sub influența alcoolului și 13 pentru alte abateri.

În plus, polițiștii au retras 26 de certificate de înmatriculare, în urma verificărilor efectuate în trafic.

Intervențiile au vizat și cazuri de violență domestică. În aceste situații, au fost emise 11 ordine de protecție provizorii pentru victime, ca măsură de siguranță imediată.

Autoritățile anunță că acțiunile vor continua și în perioada următoare.

