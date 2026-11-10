Peste 5400 de misiuni și acțiuni ale jandarmilor nemțeni în primele 10 luni ale anului. 74 de persoane au fost reținute

Jandarmii nemțeni au desfășurat peste 5400 de misiuni și acțiuni de ordine și siguranță publică în primele 10 luni ale anului 2026. În urma activităților desfășurate, au fost constatate 191 de infracțiuni, iar 74 de persoane au fost reținute. Totodată, au fost aplicate peste 1000 de sancțiuni contravenționale.

Datele au fost prezentate marți, 10 noiembrie, în cadrul unei conferințe de presă organizate de Inspectoratul de Jandarmi Județean Neamț, la care au participat colonelul Radu Vasile Olariu, inspectorul-șef al IJJ Neamț, Gheorghe Paisa, directorul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Neamț, și profesoara Elena Amalia Antochi, reprezentantă a Inspectoratului Școlar Județean Neamț.

Potrivit bilanțului prezentat, în perioada ianuarie-octombrie, jandarmii au executat 230 de misiuni de asigurare a ordinii publice la manifestări. Dintre acestea, 103 au vizat evenimente cultural-artistice, 69 manifestări religioase și comemorative, 21 competiții sportive, 18 evenimente promoționale sau comerciale și 9 manifestări de protest.

Alte 4081 de misiuni au vizat menținerea ordinii și siguranței publice. Dintre acestea, 2760 au fost executate independent, iar 1274 în patrule mixte, în cooperare cu polițiștii nemțeni. De asemenea, au fost organizate 47 de acțiuni pentru combaterea delictelor silvice, piscicole și cinegetice, a faptelor comise cu violență și a deținerii sau consumului de substanțe interzise.

În aceeași perioadă, efectivele IJJ Neamț au desfășurat 550 de acțiuni de intervenție, 134 de misiuni în cooperare cu alte instituții și 373 de misiuni de pază și protecție instituțională.

Peste 8000 de persoane au participat la acțiunile de prevenire

Pe linia prevenirii, jandarmii au desfășurat 254 de acțiuni, la care au participat peste 8000 de persoane. Activitățile au vizat prevenirea violenței în școli și a delincvenței juvenile, siguranța la manifestările publice și sportive, precum și prevenirea faptelor antisociale în zonele turistice și în domeniile silvic, piscicol și cinegetic.

Printre proiectele derulate s-au numărat Programul de tabere ARC 2026, organizat la Centrul de Agrement Oglinzi, tabăra „Tinerii veterani” de la Nemțișor și tabăra „Floare de Colț” din stațiunea Durău.

Pentru susținerea acestor activități au fost distribuite peste 6000 de materiale informative și promoționale.

191 de infracțiuni și amenzi de aproape 460 000 de lei

În ceea ce privește combaterea faptelor antisociale, bilanțul indică 191 de infracțiuni constatate. Dintre acestea, 115 au fost depistate de jandarmi în timpul misiunilor executate independent, iar 76 în cooperare cu polițiștii. În urma acestor activități, 74 de persoane au fost reținute.

Totodată, au fost aplicate 1015 sancțiuni contravenționale, dintre care 576 de avertismente scrise și 439 de amenzi, în valoare totală de 459 550 de lei. Au fost confiscate și bunuri în valoare de 3242 de lei, reprezentând material lemnos.

În timpul misiunilor, jandarmii au legitimat 18 409 persoane, iar în urma verificărilor în bazele de date au identificat 21 de persoane care figurau ca persoane căutate în vederea predării către autoritățile competente sau a arestării.

Pregătiri pentru evenimentele din sezonul rece

Pentru perioada următoare, IJJ Neamț anunță că va continua activitățile de prevenire a violenței în școli, cu patrule prezente în special la sosirea și plecarea elevilor din unitățile de învățământ.

„În perioada imediat următoare vom acorda o atenție sporită managementului calității în toate domeniile de activitate ale unității.

Obiectivele și prioritățile unității sunt stabilite în conformitate cu obiectivele prevăzute în documentele programatice de nivel strategic și tactic, în baza cărora sunt precizate direcțiile principale de acțiune în domeniul ordinii și siguranței publice.

Folosirea pro-activă a echipelor de dialog pe timpul desfășurării acțiunilor de asigurare a ordinii publice, cu predilecție la manifestările de protest, cultural-artistice şi sportive, este una dintre măsurile adoptate promovării importanței folosirii dialogului, ca principală formă de interacțiune cu organizatorii evenimentelor publice și participanții, precum și pentru prevenirea conflictelor sau soluționarea pașnică a acestora.

Continuăm seria activităților specifice prevenirii faptelor antisociale din domeniul școlar şi ne dorim ca mediul instituțiilor de învățământ să rămână unul sigur atât pentru elevi cât și pentru cadrele didactice. Zilnic, patrulele de jandarmi vor fi prezente în teren, cu accent pe timpul sosirii şi plecării elevilor din unitățile școlare.

Având în vedere faptul că ne pregătim pentru sezonul rece, activitatea Inspectoratului de Jandarmi Județean Neamț se îndreaptă către desfășurarea manifestărilor cultural-artistice într-un climat de ordine și siguranță publică. Printre evenimentele cu public numeros care impun prezența jandarmilor în teren se numără:

evenimentele conexe manifestărilor dedicate Târgului de Crăciun “Piatra de poveste” însoţite de spectacole în fiecare week-end;

evenimentele aniversare dedicate Zilei Naţionale a României;

evenimentele publice cu accent în zonele montane cu ocazia minivacanței de 1 decembrie;

evenimentele sportive (partidele de fotbal şi handbal);

evenimentele comemorative dedicate Revoluției;

sărbătoarea Crăciunului și a târgurilor organizate cu acest prilej;

festivalul „Steaua Sus Răsare” la Piatra Neamţ și Roman;

evenimentele din spațiul public organizate cu ocazia Revelionului”.

Denisa POPA