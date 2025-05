Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț organizează primul târg de job-uri din acest an, Bursa generală a locurilor de muncă. Evenimentul are loc pe 23 mai, cu începere de la ora 09:00, în trei locații din județ. La Piatra Neamț manifestarea are loc la sala de sport a Colegiului National „Petru Rareș, din strada Ștefan cel Mare, nr 4, la Roman acțiunea se desfășoară la Grupul Școlar „Vasile Sav”, din bulevardul Republicii, nr. 46, iar în Târgu Neamț evenimentul este găzduit de Casa Culturii „Ion Creangă”, strada Ștefan cel Mare (amănunte aici).

În cadrul bursei vor avea loc întâlniri directe între angajatorii ofertanți de locuri de muncă și persoanele aflate în căutarea unui post sau a celor care doresc să schimbe job-ul care-l au acum. La întâlniri se vor face cunoscute condițiile necesare pentru angajare și, în funcție de îndeplinirea acestora, se va stabili angajarea sau programarea pentru proba de lucru.

„Până la această dată au confirmat participarea un număr de 64 de agenți economici care vor oferi 526 locuri de muncă vacante în domenii specifice pentru industria textilă, industria prelucrării lemnului, servicii, hoteluri și restaurante, comerț și construcții. Participanții vor avea posibilitatea de a se informa despre proiectele cu finanțare europeană implementate de AJOFM Neamț, respectiv COMPASS ce are ca obiectiv crearea și consolidarea unei rețele pentru tineret, START – Investește în calificare pentru viitor și FORMACTIV – Formare și muncă activă, în cadrul cărora se vor desfășura programe de ucenicie la locul de muncă pentru șomeri, în domenii căutate pe piața muncii locală”, a declarat Daniel Chirilă, director executiv al agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț.

(G. S.)