Peste 500 de amenzi pentru viteză într-o săptămână în Neamț

Poliția Neamț a dat publicității rezultatele în urma acțiunii SPEED, sub egida ROADPOL care a fost desfășurată și în județul Neamț în perioada 30 august – 6 septembrie.

„Activitățile, la care au participat zilnic, peste 20 de polițiști, au fost desfășurate în zonele și pe tronsoanele de drum cu risc rutier ridicat.

În urma acțiunii au fost aplicate 531 de sancțiuni contravenționale, pentru nerespectarea regimului legal de viteză.

Ca urmare a nerespectării prevederilor legale în vigoare, respectiv pentru depășirea cu peste 50 km/h a limitei legale admise pe un anumit sector de drum, au fost reținute, în vederea suspendării, 39 de permise de conducere.

De asemenea, pentru depășirea cu peste 70 km/h a limitei legale admise pe un anumit sector de drum, a fost reținut, în vederea suspendării, 5 permise de conducere”, precizează comunicatul IPJ Neamț.

Acțiunea ROADPOL a avut ca scop „creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor grave în rândul conducătorilor de autovehicule care nu respectă regimul legal de viteză.”