Peste 440 de sancțiuni pentru viteză în Neamț. Zeci de permise reținute de polițiști într-o săptămână

de Popa Denisa

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Neamț, împreună cu cei ai formațiunilor rutiere din județ, au organizat o amplă acțiune în perioada 26 ianuarie – 1 februarie, pentru creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor grave provocate de nerespectarea regimului legal de viteză. Zilnic, peste 20 de polițiști au acționat în zonele și pe tronsoanele de drum cu risc rutier ridicat.

În urma verificărilor, au fost aplicate 446 de sancțiuni contravenționale conducătorilor auto care au depășit limitele legale de viteză. Totodată, ca măsură complementară, polițiștii au reținut 48 de permise de conducere pentru depășirea vitezei legale cu peste 50 km/h. Un alt permis a fost reținut după ce un șofer a fost surprins circulând cu mai mult de 70 km/h peste limita admisă pe sectorul respectiv de drum.

„Vă reamintim faptul că depăsirea limitei legale de viteză cu mai mult de 70 km/h se sancționează contravențional cu amendă prevăzută în clasa a IV a de sancțiuni și măsura complementară de suspendare a permisului de conducere pentru o perioadă de 120 de zile”, au declarat reprezentanții IPJ Neamț.

Autoritățile anunță că acțiunile de acest tip vor continua, scopul fiind reducerea numărului de accidente rutiere și responsabilizarea participanților la trafic.

Foto: IPJ Neamț

