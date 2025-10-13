ECONOMIEACTUALITATEBACĂU

Peste 4.000 de firme din regiunea Nord Est au fost dizolvate în primele 8 luni ale anului, cu 1.000 mai mult decât în 2024

de Vlad Bălănescu

Oficiul Național al Registrului Comerțului a publicat o statistică ce ar trebui să îngrijoreze atât mediul de afaceri cât și guvernarea.

Numărul firmelor dizolvate a crescut la nivel național cu peste 33% față de situația înregistrată în primele 8 luni ale anului precedent. În 2025, în perioada 1 ianuarie – 31 august, 4.016 societăți comerciale au fost dizolvate, cu 1.000 mai mult decât în 2024, în același interval de timp.

Situația în județele din regiunea de Nord Est se prezintă astfel:

JudețNr. total dizolvări în perioada 01.01.2025 – 31.08.2025Nr. total dizolvări în perioada 01.01.2024 – 31.08.2024DINAMICANr. total dizolvări în perioada 01.08.2025 – 31.08.2025
Bacău71254231.37 %88
Botoşani4113798.44 %71
Iaşi1.3081.03026.99 %165
Neamţ46429258.90 %62
Suceava77251749.32 %114
Vaslui34925337.94 %42

 

Se observă că în județul Neamț, este o creștere de peste 58% a numărului de firme care și-au închis definitiv porțile.

Pentru a ilustra problemele deosebite cu care se confruntă mediul economic, putem lua în considerare un alt raport, al aceleași instituții, dat publicității în urmă cu câteva zile. Numărul de firme care și-au suspendat activitatea a crescut cu peste 7% la nivel național față de 2024. În Neamț, situația este chiar mai gravă, 541 de societăți alegând să își suspende activitatea în primele 8 luni ale anului, în creștere cu peste 31% față de aceeași perioadă din 2024.

Raportul nu vorbește despre cauzele care au dus la aceste închideri. Cu toate acestea, mediul economic incert și majorarea de TVA probabil că au jucat un rol important în această dinamică.

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Articolul precedent
Cum arată Festivalul Oierilor de la Grințieș, o sărbătoare a tradițiilor și obiceiurilor locale
Articolul următor
Răzbunare morbidă: bărbat cercetat pentru profanare de morminte

Ultima ora

Stiri fierbinti

Despăgubiri de peste 3,7 milioane de lei pentru familiile afectate de inundațiile din iulie în Suceava și Neamț. Gradul de asigurare rămâne redus

Peste 100 de familii din județele Suceava și Neamț,...
INFRACȚIONAL

„Lecții” penale de șoferie la Piatra Șoimului

Două persoane din localitatea Piatra Șoimului s-au ales cu...
INFRACȚIONAL

Răzbunare morbidă: bărbat cercetat pentru profanare de morminte

Un bărbat din localitatea Nemțișor este cercetat penal pentru...
EVENIMENT

Cum arată Festivalul Oierilor de la Grințieș, o sărbătoare a tradițiilor și obiceiurilor locale

Astăzi, 12 octombrie, la Grințieș are loc Festivalul Oierilor,...
ACTUALITATE

S-a stins doamna profesoara Doina Cecilia Iordăchescu

Este un adevăr, în primul rând pentru că profesoara...

Categorii

Stiri fierbinti

Despăgubiri de peste 3,7 milioane de lei pentru familiile afectate de inundațiile din iulie în Suceava și Neamț. Gradul de asigurare rămâne redus

Peste 100 de familii din județele Suceava și Neamț,...
INFRACȚIONAL

„Lecții” penale de șoferie la Piatra Șoimului

Două persoane din localitatea Piatra Șoimului s-au ales cu...
INFRACȚIONAL

Răzbunare morbidă: bărbat cercetat pentru profanare de morminte

Un bărbat din localitatea Nemțișor este cercetat penal pentru...
EVENIMENT

Cum arată Festivalul Oierilor de la Grințieș, o sărbătoare a tradițiilor și obiceiurilor locale

Astăzi, 12 octombrie, la Grințieș are loc Festivalul Oierilor,...
ACTUALITATE

S-a stins doamna profesoara Doina Cecilia Iordăchescu

Este un adevăr, în primul rând pentru că profesoara...
ECONOMIE

FIDELIS, ediția de toamnă: statul acordă dobânzi de până la 8,20% în lei

Ministerul Finanțelor Publice anunță lansarea ediției de toamnă a...
ACTUALITATE

Vreme rece în următoarele zile în zona Moldovei

Meteorologii prognozează o răcire a temperaturilor aerului în Regiunea...
ACTUALITATE

Video. Bătaie și scandal la lăsarea întunericului în Piatra-Neamț

Sâmbătă, 11 octombrie, în jurul orei 20:30, pe Bulevardul...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale