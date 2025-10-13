Peste 4.000 de firme din regiunea Nord Est au fost dizolvate în primele 8 luni ale anului, cu 1.000 mai mult decât în 2024

Oficiul Național al Registrului Comerțului a publicat o statistică ce ar trebui să îngrijoreze atât mediul de afaceri cât și guvernarea.

Numărul firmelor dizolvate a crescut la nivel național cu peste 33% față de situația înregistrată în primele 8 luni ale anului precedent. În 2025, în perioada 1 ianuarie – 31 august, 4.016 societăți comerciale au fost dizolvate, cu 1.000 mai mult decât în 2024, în același interval de timp.

Situația în județele din regiunea de Nord Est se prezintă astfel:

Județ Nr. total dizolvări în perioada 01.01.2025 – 31.08.2025 Nr. total dizolvări în perioada 01.01.2024 – 31.08.2024 DINAMICA Nr. total dizolvări în perioada 01.08.2025 – 31.08.2025 Bacău 712 542 31.37 % 88 Botoşani 411 379 8.44 % 71 Iaşi 1.308 1.030 26.99 % 165 Neamţ 464 292 58.90 % 62 Suceava 772 517 49.32 % 114 Vaslui 349 253 37.94 % 42

Se observă că în județul Neamț, este o creștere de peste 58% a numărului de firme care și-au închis definitiv porțile.

Pentru a ilustra problemele deosebite cu care se confruntă mediul economic, putem lua în considerare un alt raport, al aceleași instituții, dat publicității în urmă cu câteva zile. Numărul de firme care și-au suspendat activitatea a crescut cu peste 7% la nivel național față de 2024. În Neamț, situația este chiar mai gravă, 541 de societăți alegând să își suspende activitatea în primele 8 luni ale anului, în creștere cu peste 31% față de aceeași perioadă din 2024.

Raportul nu vorbește despre cauzele care au dus la aceste închideri. Cu toate acestea, mediul economic incert și majorarea de TVA probabil că au jucat un rol important în această dinamică.