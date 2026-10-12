Peste 30.000 de pelerini s-au rugat pe Calea Sfinților la Iași

Procesiunea „Calea Sfinților” a adunat în acest an, duminică, 11 octombrie 2026, de la ora 19:00, peste 30.000 de pelerini, care au însoțit moaștele, în rugăciune, pe străzile Iașiului. Procesiunea este parte din hramul Sfintei Cuvioase Parascheva Iași și adună, an de an, zeci de mii de credincioși din toate colțurile țării. Anul acesta în cadrul procesiunii, au fost purtate pe umeri, alături de racla cu moaștele Cuvioasei Parascheva și cele ale Sfântului Paisie, aduse special de la Mănăstirea Sihăstria, județul Neamț.

„Omul care merge la esența lucrurilor dobândește sfânta simplitate!”

Procesiunea a fost condusă de Înalt Prea Sfințitul (IPS) Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, alături de clerici și credincioși din toată țara.

„Dumnezeu a fost cu noi și este cu noi pentru rugăciunile Sfintei Parascheva și ale Sfântului Paisie de la Sihăstria Neamțului. Doi Sfinți care, deși trăitori în vremuri diferite, ne învață un singur lucru, că omul care merge la esența lucrurilor dobândește Sfânta Simplitate, adică realitatea lipsită de lucruri aproximative, confuze, cenușii, căldicele. Și cred că și pentru această credincioșie simt că în Sfânta Parascheva în mod deosebit se află ceva special, probabil rugăciunea ei, jertfa ei, capacitatea ei de răbdare și, mai ales, puterea ei de a purta în rugăciunile ei suferința lumii.

Bucurie Sfântă tuturor, pelerinii să se bucure de o clipă în prezența Sfinților și să plece cu ei la casele lor să le spună celor întâlniți pe cale și celor de acasă că bun și dulce este Domnul, minunat întru Sfinții săi”, a spus IPS Părinte Teofan, la plecarea în procesiune.

În procesiunea de duminică seara, de pe străzile Iașiului, s-au rugat cu cel puțin 6.000 mai mulți credincioși comparativ cu anul trecut, când au fost aproximativ 24.000, potrivit informațiilor furnizate de Gruparea de Jandarmi Mobilă “Alexandru cel Bun” Bacău.

„Peste 128.000 de pelerini au trecut pe la racle”

Luni dimineață, 12 octombrie 2026, până la ora 08:10, trecuseră pe la raclele din curtea Catedralei Mitropolitane peste 128.000 de credincioși, iar alți 14.000 de pelerini așteptau la coada care se întinde pe aproximativ 4 km.

În ceea ce privește cazuistica medicală, paramedicii SMURD și cadrele medicale SAJ Iași au acordat primul ajutor unui număr de 861 de persoane, din care 35 au fost transportate la spital, în perioada 8-12 octombrie.

Timpul de așteptare al pelerinilor care urmează să ajungă la baldachinul cu raclele sfinților este estimat, astăzi, la aproximativ 8 ore.

Angela Croitoru