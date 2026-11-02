Peste 200 de percheziții domiciliare în cadrul Operațiunii „JUPITER 6” – sunt vizate locații din Regiunea Nord-Est

202 mandate de percheziție domiciliară au fost puse în executare în zorii zilei de 2 noiembrie. Descinderile anunțate de Parchetul General au loc în toată țara, inclusiv în Regiunea de Nord-Est, în județul Neamț fiind 4 descinderi imobiliare. Sunt în desfășurare 39 de acțiuni operative și sunt anunțate 23 de mandate de aducere, în municipiul București și în mai multe județe din țară.

„Dosarele instrumentate vizează combaterea mai multor categorii de infracțiuni, printre care evaziune fiscală, spălarea banilor, contrabandă calificată, înșelăciune, furt calificat, infracțiuni de fals, violență în familie, viol săvârșit asupra unui minor, coruperea sexuală a minorilor, determinarea sau înlesnirea întreținerii de acte sexuale ori de natură sexuală între minori, rele tratamente aplicate minorului, infracțiuni la regimul jocurilor de noroc, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, braconaj, tăierea ilegală și furtul de arbori, abuz în serviciu, punerea în circulație a produselor contrafăcute și infracțiuni la regimul deșeurilor. Prejudiciile cuantificate se ridică la 15.171.256 de lei și 1.520.000 de euro”, anunță Parchetul de pe lângă Înalta Curte de casație și Justiție.

Anchetatorii urmăresc identificarea și ridicarea de documente contabile și financiar-fiscale, înscrisuri, dispozitive electronice și medii de stocare a datelor, arme și muniții deținute ilegal, materiale explozive, articole pirotehnice, bunuri provenite din activități infracționale, precum și orice alte mijloace materiale de probă utile pentru soluționarea cauzelor instrumentate. Se are în vedere identificarea și indisponibilizarea bunurilor dobândite prin săvârșirea infracțiunilor, precum și instituirea măsurilor asigurătorii necesare pentru recuperarea prejudiciilor cauzate și garantarea reparării pagubelor produse prin activitatea infracțională.

„Vom continua să oferim detalii pe parcursul desfășurării operațiunii, în vederea asigurării transparenței și informării publicului despre evoluția acțiunilor întreprinse. Precizăm că percheziția domiciliară este un procedeu probatoriu reglementat de Codul de procedură penală, în vederea descoperirii și strângerii probelor necesare soluționării cauzei, care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, mai arată sursa citată.

FOTO – VIDEO Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție