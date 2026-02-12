ACTUALITATEBACĂUSANATATE

Peste 2.500 de cazuri de gripă înregistrate în județul Bacău

de Popa Denisa

Gripa continuă să își facă de cap în județul Bacău. Direcția de Sănătate Publică a Județului Bacău a confirmat faptul că doar săptămâna trecută s-au înregistrat 224 de noi cazuri de gripă.

Până la acest moment, în județul Bacău s-a înregistrat un număr total de 2.556 de cazuri de gripă A și B astfel:

  • la grupa de vârstă 0-1 an: 391 cazuri,
  • la grupa de vârstă 2-4 ani: 558 cazuri,
  • la grupa de vârsta 5-14 ani: 795 cazuri,
  • la grupa de vârstă 15-49 ani: 427 cazuri,
  • la grupa de vârstă 50 – 64 ani: 134 cazuri,
  • la grupa de vârstă “peste 65 de ani”: 251 cazuri.

Din raportările medicilor de familie reiese faptul că, la nivelul județului Bacău, începând cu data de 01.09.2025 și până la acest moment, s-au vaccinat cu vaccin gripal 36.919 de persoane.

 

Conform prevederilor legale in vigoare, vaccinul gripal se eliberează prin farmacii, în baza prescripțiilor medicilor de familie, astfel:

  • Segmentele populaționale care beneficiază de prescriere, eliberare și decontare în regim de compensare 100%:

-copii cu vârsta ≥ 6 luni și < 19 ani;

-gravide;

-persoane cu vârsta ≥ 19 ani și < 65 de ani, aflate în una dintre următoarele situații:  boli – cardiovasculare cronice, respiratorii cronice, renale cronice, hepatice cronice, neurologice cronice, metabolice, oncologice si autoimune; malformații congenitale, obezitate, asplenie, persoane cu: infecție HIV/SIDA, terapie imunosupresoare, transplant, imunosupresie congenitală

-persoane cu vârsta de peste 65 de ani;

-personal de specialitate medico-sanitar și auxiliar;

  • Segmentele populaționale care beneficiază de prescriere, eliberare și decontare în regim de compensare 50%: persoane cu vârsta cuprinsă intre 45 și 65 de ani, fără boli cronice.

 

Pentru evitarea apariției unei epidemii prin afecțiuni respiratorii acute, medicii recomandă populației:

– Consultarea medicului de familie pentru simptome care sugerează gripa, inclusiv pentru a stabili o eventuală indicație de spitalizare;

– Izolarea voluntară la domiciliu a persoanelor care prezintă simptomatologie asemănătoare gripei;

– Respectarea etichetei tusei și strănutului (utilizarea de batiste de unică utilizare sau tuse/strănut la nivelul regiunii interne a articulației cotului);

– Igiena adecvată a mâinilor, în vederea reducerii raspândirii virusului;

– Evitarea aglomeraţiilor;

– Continuarea vaccinării antigripale.

„Vaccinarea antigripală este cea mai eficientă modalitate de prevenire a gripei. Compoziția vaccinului gripal este actualizată în fiecare an și conține tulpinile specifice sezonului care urmează”, precizează comunicatul DSP Bacău.

