Guvernul României a publicat astăzi, 2 septembrie, o simulare în care este prezentat numărul angajaților pentru fiecare unitate administrativ teritorială din județ și impactul măsurile de reducere de personal propuse de executiv.

Pentru Regiunea de Nord, scenariul cel mai probabil în acest moment, de reducere a numărului total de posturi cu 40% (detalii suplimentare despre scenariile propuse puteți citi aici) ar însemna 2.122 de concedieri. Situațiile cele mai grave s-ar regăsi la municipiul Suceava (178), Consiliul Județean Neamț (161), municipiul Botoșani (150) și Consiliul Județean Suceava (105). La nivel național ar fi vorba despre 13.098 de persoane care și-ar pierde locurile de muncă.

Situația pe județele din regiunea Nord Est se prezintă astfel:

1. Bacău

191 de posturi eliminate. Se remarcă faptul că cele mai mari disponibilizări ar trebuie să fie făcute în mediul rural: Blăgești (15), Dofteana (11), Podu Turcului (12).

2. Botoșani

336 de posturi eliminate. Peste 63% dintre acestea sunt de la Consiliul Județean Botoșani (150) și de la primăria municipiului Botoșani (63)

3. Iași

439 de posturi eliminate. Cele mai multe sunt la municipiul Iași (25)

4. Neamț

400 de persoane ar urma să fie concediate. Mai mult de jumătate (247) de locuri de muncă trebuie să fie desființate de la Consiliul Județean Neamț (161) și de la Primăria Roman (86).

5. Suceava

627 de posturi eliminate, cele mai multe din regiunea Nord Est. Dintre acestea, 178 sunt de la primăria municipiului Suceava (care în prezent are 678 de posturi ocupate) și 105 de la Consiliul Județean Suceava (105)

6. Vaslui