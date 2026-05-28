INFRACȚIONAL

Peste 17 metri cubi de material lemnos, confiscați în aceeași zi de polițiștii din Neamț

de Vlad Bălănescu

Polițiștii nemțeni au desfășurat, pe data de 27 mai, două acțiuni de control care au scos la iveală transporturi ilegale de material lemnos, în localitățile Ștefan cel Mare și Bodești. În total, aproximativ 17,78 metri cubi de lemn au fost confiscați, iar un șofer este cercetat penal.

Primul caz: diferență de trei ori între acte și realitate

La ora 12:10, polițiștii Secției de Poliție Rurală Ștefan cel Mare, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe DJ 208 G, în localitatea Ștefan cel Mare, au oprit pentru control o autoutilitară condusă de un bărbat de 51 de ani, domiciliat în județul Suceava.

La control, șoferul a prezentat documentele de transport, în care era înscrisă cantitatea de 1,36 metri cubi de material lemnos. Având suspiciuni cu privire corectitudinea datelor, polițiștii au condus vehiculul la sediul Ocolului Silvic Gârcina, unde personalul de specialitate a inventariat și cubat materialul.

Constatarea a fost una drastică: volumul real era de aproximativ 4,36 metri cubi, cu 3 metri cubi peste cantitatea declarată în acte. Valoarea lemnului confiscat se ridică la 2.613,6 lei.

Polițiștii au aplicat 4 sancțiuni contravenționale conform Legii 171/2010 și OUG 195/2002, iar certificatul de înmatriculare al autovehiculului a fost reținut ca măsură complementară.

Al doilea caz: peste 14 metri cubi transportați ilegal

Câteva ore mai târziu, în jurul orei 17:40, polițiștii Serviciului Rutier Neamț, împreună cu colegii de la Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, au oprit pe raza comunei Bodești un ansamblu auto format din camion și remorcă, condus de un bărbat de 55 de ani, din Bicaz Chei.

Verificarea transportului a scos la iveală o diferență uriașă: 14,78 metri cubi de lemn rotund transportați în plus față de cantitatea înscrisă în avizul de însoțire.

În acest caz, polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de:

  • transport de materiale lemnoase neînsoțite de aviz sau fără proveniență legală;
  • introducerea, modificarea sau ștergerea de date informatice în sistemul informațional integrat pentru păduri (SUMAL), rezultând date necorespunzătoare adevărului.

Imagine cu caracter ilustrativ

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
