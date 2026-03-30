Peste 17 ani de închisoare pentru uciderea concubinei

de Sofronia Gabi

Un tânăr de 23 de ani, din Roman, a fost găsit vinovat de uciderea partenerei de viață, iar magistrații Tribunalului Neamț l-au condamnat la 16 ani și 4 luni de închisoare în regim de detenție. Bărbatul mai avea la activ o pedeapsă cu suspendare, pentru alte fapte, cele două sancțiuni au fost contopite și a rezultat o pedeapsă de executat de 17 ani, 6 luni și 20 de zile de închisoare. Prin decizia instanței bărbatul a fost obligate să achite părinților victimei și fiicei minore a acestei câte 350.000 de lei cu titlu de despăgubiri morale. Hotărârea instanței de fond nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea de Apel Bacău.

Fapta a avut loc pe 11 octombrie 2024 la locuința comună a agresorului și a victimei (amănunte aici). În urma unei altercații în care acuzatul a susținut că ar fi fost lovit cu cuțitul de femeia de 24 de ani cu care-și împărțea viața, bărbatul a luat aceeași armă și a lovit-o până a ucis-o. Ulterior a plecat de la domiciliul, a înghițit niște medicamente, și a plecat cu primul tren care l-a găsit în gară. A sunat un apropiat căruia i-a spus ce a făcut și a menționat că a coborât într-o localitatea necunoscută.

În scurt timp a fost găsit de polițiști la Secuieni, imediat fiind transportat la spital unde a fost supus la spălături gastrice pentru a limita pericolul unei intoxicații. Ulterior a fost arestat preventiv, măsura privativă de libertate fiind prelungită succesiv. Cercetările au stabilit că acuzatul și victima se cunoșteau încă din copilărie și aveau o relație de doar câteva luni, din august 2024. Dintr-o altă relație femeia avea un copil de 5 ani.

Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
