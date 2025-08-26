Păgubirea unor persoane din zona Târgu Neamț de niște presupuse măicuțe care efectuau servicii ritualice online, a dus la declanșarea unei anchete care a scos la iveală proporțiile fraudei. Au fost înșelate în acest fel zeci de persoane de la care acuzații au obținut aproximativ 800.000 lei.

Recent magistrații din cadrul Judecătoriei Târgu Neamț s-au pronunțat în dosarul grupării acuzate de comiterea infracțiunilor de fals informatic și înșelăciune. Nouă persoane au fost condamnate la pedepse cuprinse între 3 ani și 8 luni de închisoare, cu executare, și un an, cu suspendarea executării. Doar trei acuzați au pedepse fără executare, unii dintre cei deferiți justiției având la activ peste 100 de fapte. În total, pedepsele aplicate însumează 16 ani și 8 luni de detenție. Cei găsiți vinovați trebuie să achite victimelor infracțiunii sume imense, circa 290.000 lei și peste 110.000 euro. Decizia instanței de fond nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Bacău.

Totul a ieșit la iveală la început de aprilie 2024 când polițiștii nemțeni, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Neamț, au efectuat 10 percheziții în locații din județele Vrancea, Galați și Vâlcea. Cercetările au stabilit că grupul infracțional a acționat din octombrie 2023, timp în care au fost create pagini web care, sub masca unor măicuțe, ar fi promovat servicii ritualice. ”În urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate mai multe carduri bancare, documente de transfer bancar, telefoane mobile, unități PC, unități de stocare memorie, precum și diferite sume de bani (5.880 de euro, 23.700 de lei, 90 de lire sterline, 300 de dolari și 1.000 de lei moldovenești)”, anunța IPJ Neamț la momentul descinderilor imobiliare.

Mai multe persoane, atât din țară, cât și din străinătate, au fost convinse să achite sume mari de bani pentru servicii care nu au fost prestate sau care nu au avut rezultatul scontat. Inițial prejudiciul a fost estimat la circa 250.000 de lei, dar frauda a fost cu mult mai mare deoarece judecătorii instanței de fond au acordat despăgubiri care totalizează peste 800.000 lei (amănunte aici și aici).

(G. S.)