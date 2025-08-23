„Devino AutonOM” este un program educațional adresat elevilor de gimnaziu, care sprijină dezvoltarea personală, incluziunea socială și formarea competențelor esențiale pentru viitor. Cu sprijinul Fundației Orange, programul se extinde și anul acesta.

În cadrul programului, mai mult de 150 de elevi vor parcurge 11 cursuri interactive, axate pe înțelegerea valorilor personale, a pasiunilor, a importanței implicării în comunitate, a dezvoltării abilităților financiare și nu numai.

Noutatea ediției din acest an este introducerea unui curs de „Alfabetizare digitală și securitate online”, în contextul provocărilor tot mai mari din mediul digital.

„Devino AutonOM” – program de dezvoltare personală a tinerilor – creat de Fundația Autonom, primește în continuare sprijin din partea Fundației Orange, prin programul „Susține un ONG”, în valoare de 10.000 de euro.

Programul se va extinde și prin activități practice, cum ar fi un miniclub de robotică, realizat cu sprijinul Asociației Eu Codez și organizarea unui târg de valori, destinat promovării meșteșugurilor locale, desfășurat în una dintre cele șase locații rurale selectate.

De asemenea, colaborarea din 2024 cu elevii de la școala care aparține de Liceul „Gheorghe Ruset Roznovanu” Roznov, județul Neamț, va continua printr-un curs de teatru structurat în șase sesiuni, având ca obiectiv incluziunea socială prin cultură și artă.

Din partea Fundației Autonom

„Dacă anul trecut eram entuziasmați de oportunitatea de a primi sprijinul Fundației Orange, anul acesta suntem cu atât mai recunoscători că am putut continua această colaborare valoroasă. Prin parteneriatul nostru, am reușit să ajungem la 162 de elevi, din 5 județe, oferindu-le nu doar cunoștințe noi, ci și încredere în propriul potențial.

Fiecare curs, fiecare interacțiune cu cei mici reprezintă o cărămidă pusă la temelia dezvoltării lor personale. Iar când îi vedem crescând frumos, înțelegem că misiunea noastră – aceea de a contribui la formarea de caractere – este mai importantă ca oricând.

Mulțumim Fundației Orange pentru că a crezut în viziunea Programului „Devino AutonOM” și pentru că, prin sprijinul oferit, ne-a dat șansa să construim mai mult, mai bine și mai departe.” – a declarat Cătălina Nicola, directorul executiv al Fundației Autonom.

Din partea Fundației Orange

„Susțin acest proiect pentru că le oferă copiilor din comunitățile rurale defavorizate o șansă reală de a-și dezvolta competențe esențiale într-o lume tot mai digitalizată. Cred că accesul la educație de calitate este un drept, nu un privilegiu, indiferent de mediul din care provii. „Devino AutonOM” nu doar că îi învață pe cei mici cum să folosească tehnologia, ci îi sprijină să devină adulți responsabili, să iasă din tiparele limitative învățate acasă, să descopere modele de viață diferite și să creadă în propriul potențial și în oportunitățile care există pentru ei. Este un demers important pentru reducerea inegalităților și pentru construirea unei societăți mai echitabile, incluzive și sigure.” – a declarat Ana Ciobanu, voluntar al proiectului și Startup Programs Manager la Orange Romania.

Despre Fundația Autonom

Fundația Autonom este o organizație non-profit pornită în urmă cu 13 ani de Marius și Dan Ștefan, menită să participe la dezvoltarea educaţiei și să ofere un mediu prielnic în care angajații Autonom să se implice și să poată deveni voluntarii care aduc schimbări în sistemul educaţional al comunităţilor din care fac parte.

Prin intermediul Fundației Autonom, au fost dezvoltate peste 1.400 de proiecte în cei 13 ani de activitate, ajungând la peste 10.000 de beneficiari din 100 de localități din România, cu ajutorul a peste 400 de voluntari.

Despre Fundația Orange

Fundația Orange este o organizație non-profit care se implică în viața comunității prin realizarea de proiecte de filantropie menite să aducă schimbări pozitive în viața persoanelor dezavantajate.

În cei 13 ani de activitate, Fundația Orange a investit peste 10 milioane de euro în proiecte de educație digitală pentru persoane defavorizate și în proiecte de sănătate, educație, cultură în beneficiul persoanelor cu deficiențe de vedere și/sau de auz, în scopul incluziunii lor sociale.

Principalele programe ale fundației sunt: „Orange Digital Center”, „Digitaliada”, „Susține un ONG”, „Lumea prin culoare și sunet”, „Solidarity FabLabs” și „Centrul Digital pentru Femei”. Pentru detalii, vizitați www.fundatiaorange.ro.

Programul „Susține un ONG” este un fond care oferă finanțare pentru proiecte de filantropie propuse de angajații Orange și dezvoltate alături de o organizație non-profit, pentru ca ei să învețe să coordoneze un proiect, să învețe să caute resurse alternative de finanțare pentru proiectele în care cred, să învețe să comunice un proiect, să dezvolte capacitatea de identificare de soluții la probleme sociale elementare, să crească gradul de satisfacție personală.