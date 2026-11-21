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Amenzi de 20 000 de lei și peste 120 de metri cubi de material lemnos confiscați. Este bilanțul unei acțiuni desfășurate de polițiștii nemțeni pentru verificarea legalității transporturilor de lemne și a activităților din domeniul silvic.

Controalele au avut loc în perioada 18-20 noiembrie și au fost coordonate de polițiștii Serviciului de Ordine Publică din cadrul IPJ Neamț. În total, au fost verificate patru transporturi de material lemnos și două societăți comerciale. Acțiunea de control v-a continua până în data de 29 noiembrie.

„Pentru abaterile constatate, polițiștii au aplicat 20 de sancțiuni contravenționale, dintre care 19 la Legea nr. 171/2010 și una pentru abateri la Legea 301/2012. Valoarea totală a amenzilor aplicate este de 20.000 lei”, au transmis reprezentanții IPJ Neamț.

Polițiștii au dispus confiscarea a 121,33 metri cubi de material lemnos, în valoare de 2576,70 lei. Alți 2,63 metri cubi au fost indisponibilizați într-un dosar penal. Tot în cadrul acțiunii a fost identificată o infracțiune de tăiere fără drept de arbori din Fondul Forestier Național.

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Transport cu probleme, depistat la Roznov

Unul dintre cazurile constatate a fost înregistrat pe 20 noiembrie, în jurul orei 11:50. Polițiștii Secției de Poliție Rurală Săvinești au oprit pentru control o autoutilitară care circula pe DN 15, în orașul Roznov.

Potrivit IPJ Neamț: „Conducătorul auto, un tânăr de 19 ani, din Blăgești, județul Bacău deținea aviz din data de 19 noiembrie a.c., pentru cantitatea de 2,00 m.c. lemn foc, însă materialul lemnos încărcat în autoutilitară nu corespundea cu pozele din aplicația SUMAL”.

Vehiculul a fost dus la Ocolul Silvic Roznov pentru verificări, iar lucrătorii silvici au stabilit că transportul conținea 3,58 metri cubi de lemn de foc. Întreaga cantitate a fost lăsată în custodia ocolului silvic.

Șoferul a fost amendat pentru nerespectarea prevederilor legale privind transportul materialului lemnos.

Foto: IPJ Neamț