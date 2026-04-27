ACTUALITATENEAMȚ

Peste 120 de intervenții în doar trei zile. Incendii în trei comune din Neamț

de Popa Denisa

Pompierii din cadrul ISU Neamț au avut un sfârșit de săptămână extrem de încărcat, intervenind la 121 de evenimente produse în județ între 24 și 26 aprilie. Cele mai multe solicitări au fost medicale, însă echipele au acționat și la incendii, accidente și alte situații de urgență.

În total, echipajele SMURD au gestionat 81 de cazuri medicale, dintre care 16 au necesitat intervenția echipajelor TIM. De asemenea, au fost înregistrate opt incendii, opt intervenții pentru ajutorarea persoanelor aflate în dificultate, 23 de misiuni pentru protecția comunității și o misiune pirotehnică.

Unul dintre cele mai grave incidente a avut loc pe data de 24 aprilie în comuna Dobreni, satul Sărata. Un incendiu a cuprins o gospodărie, afectând atât locuința, cât și o anexă din apropiere. Focul s-a extins rapid și a provocat pagube importante. O anexă de 20 de metri pătrați a fost distrusă complet, iar acoperișul casei a ars pe o suprafață de 80 de metri pătrați. De asemenea, mai multe bunuri au fost deteriorate. În timpul intervenției, pompierii au reușit să salveze o pisică și 16 găini.

Un bărbat în vârstă de 64 de ani a suferit arsuri și a fost transportat la spital, iar două femei au avut atacuri de panică și au primit îngrijiri la fața locului. Cauza probabilă a fost stabilită ca fiind utilizarea unui combustibil necorespunzător.

Un alt incendiu a avut loc pe 25 aprilie în comuna Pângărați, satul Pângărăcior. Flăcările au cuprins o construcție folosită ca adăpost pentru animale și depozit. Incendiul s-a manifestat violent și a existat risc de extindere la locuință. Au ars acoperișul pe 50 de metri pătrați, cereale, lemne de foc și diverse bunuri gospodărești. Un bărbat de 67 de ani a suferit un atac de panică și a fost asistat de echipajele medicale. Ancheta a indicat drept cauză probabilă o acțiune intenționată.

Pe 26 aprilie, pompierii au intervenit și în comuna Vânători Neamț, în satul Lunca, unde un incendiu de vegetație uscată a afectat aproximativ două hectare de teren. Cauza probabilă a fost focul deschis utilizat în spații neprotejate.

Foto:  ISU Neamț

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
