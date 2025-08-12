Polițiștii nemțeni au desfășurat controale pe toate drumurile din județ, în perioada 4-10 august, în cadrul campaniei europene ROADPOL – SPEED, dedicată prevenirii și combaterii depășirii vitezei legale.

În doar o săptămână, agenții rutieri au aplicat 476 de sancțiuni contravenționale pentru depășirea vitezei legale și au reținut 105 permise de conducere. Dintre acestea, 97 au fost ridicate pentru depășirea cu peste 50 km/h a limitei admise, iar alte 8 pentru depășirea cu peste 70 km/h.

Polițiștii reamintesc că viteza excesivă sau neadaptată condițiilor de drum rămâne una dintre principalele cauze ale accidentelor grave. Ei recomandă șoferilor să își ajusteze permanent viteza în funcție de trafic și de condițiile meteorologice, să păstreze distanța de siguranță, să evite depășirile periculoase și să respecte semnalizarea rutieră, mai ales în zonele cu risc crescut.

„Viteza, chiar și atunci când nu depășește limitele legale, poate deveni periculoasă, dacă nu este adaptată condițiilor de drum, de trafic sau de vreme, amplificând riscul unor accidente grave. Conduceți responsabil, pentru că viața are întotdeauna prioritate!”, transmit reprezentanții IPJ Neamț.

Denisa POPA

Foto: IPJ Neamț (imagine cu caracter ilustrativ)