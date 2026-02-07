Peste 10.000 de imobile din comuna Vânători-Neamț măsurate

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Neamț anunță că peste 10.000 de imobile din comuna Vânători-Neamț, județul Neamț, au fost măsurate și urmează să fie intabulate, gratuit pentru cetățeni, în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF).

Rezultatele lucrărilor de cadastru general au fost afișate la Centrul Socio-Cultural „Mihail Sadoveanu“ din comuna Vânători-Neamț, pe pagina web a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), precum și pe site-ul primăriei.

Termen de contestare al măsurătorilor

Persoanele interesate au la dispoziție 60 de zile pentru a depune contestații sau cereri de rectificare. Cererile de rectificare a documentelor tehnice, în forma prevăzută de lege, însoțite de documentele justificative, pot fi depuse la sediul Centrului Socio-Cultural „Mihail Sadoveanu“ din comuna Vânători-Neamț, transmise la sediul primăriei comunei Vânători-Neamț prin poştă sau curier, ori prin mijloace electronice, sau formulate în sistemul informatic, caz în care certificarea nealterării conținutului înscrisurilor doveditoare, odată cu redarea pe suportul informatic, va fi făcută de către deponent prin semnătură electronică calificată, conform reglementărilor în vigoare.

În urma lucrărilor de înregistrare sistematică a proprietăților, în comuna Vânători-Neamț au fost identificate 10.180 de imobile, cu suprafața de 16.674 de hectare, potrivit informațiilor puse la dispoziție de instituția nemțeană.

Rezultatele lucrărilor de cadastru general pentru comuna Vânători-Neamț au fost afișate în data de 3 februarie 2026. Data limită de depunere a contestațiilor este 4 aprilie 2026.

Situația cadastrării la nivel de județ

În prezent, din totalul de 83 de unități administrativ-teritoriale (UAT) din județul Neamț, au fost cadastrate:

în proporție de 100% cinci comune: Borca, Dămuc, Dobreni, Pipirig și Tarcău .

. lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în curs de desfășurare în alte 20 de comune: Agapia, Borleşti, Cândeşti, Cordun, Costişa, Dumbrava Roşie, Gherăeşti, Horia, Moldoveni, Păstrăveni, Petricani, Rediu, Săbăoani, Săvineşti, Secuieni, Timişeşti, Trifeşti, Urecheni, Vânători-Neamț și Zăneşti ;

; în alte 47 de localități la nivel de sectoare cadastrale.

PNCCF are ca scop înregistrarea, gratuită pentru cetățeni, a tuturor imobilelor (terenuri și clădiri) din România în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Programul este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI, din fonduri europene și din bugetul primăriilor.