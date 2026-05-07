INFRACȚIONAL

Peste 1.500 de șoferi verificați în Neamț, în cadrul unei acțiuni rutiere

de Popa Denisa

Polițiștii rutieri din Neamț au testat peste 1.500 de șoferi în perioada 1-3 mai, în cadrul unei acțiuni desfășurate pentru prevenirea accidentelor provocate de consumul de alcool și substanțe psihoactive la volan. Acțiunea a fost organizată de polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, în baza Planului de acțiune al Direcției Rutiere, având ca principal obiectiv creșterea siguranței traficului rutier și reducerea riscului de accidente pe drumurile publice.

Pe parcursul celor trei zile, oamenii legii au folosit aparatele etilotest și drugtest pentru verificarea conducătorilor auto. În total, au fost efectuate peste 1.500 de testări privind consumul de alcool sau substanțe psihoactive. Dintre acestea, 8 testări au avut rezultat pozitiv, iar în 4 dintre situații au fost întocmite dosare penale, cercetările fiind continuate de polițiști.

Reprezentanții IPJ Neamț atrag atenția: „Consumul de alcool sau substanțe psihoactive determină, printre altele, scăderea acuității vizuale, diminuarea atenției distributive, limitarea capacității de a urmări obiecte aflate în mișcare, precum și întârzierea reacțiilor în situații critice din trafic. Totodată, riscul de implicare în accidente rutiere crește considerabil atunci când conducătorul auto prezintă o capacitate redusă de concentrare și procesare a informațiilor, precum și dificultăți în controlul vehiculului, efecte directe ale consumului de alcool și substanțe interzise. Nu conduceți vehicule pe drumurile publice sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive!".

Popa Denisa
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
