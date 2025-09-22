Peste 1.400 de misiuni ale Jandarmeriei în timpul sezonului estival din Neamț și amenzi de 212.500 lei

Inspectoratul de Jandarmi Județean Neamț a desfășurat în perioada iunie – septembrie 2025, un amplu program de misiuni menite să asigure siguranța și ordinea publică în județ. În acest sezon estival, jandarmii au participat la 127 de misiuni de asigurare a ordinii publice la evenimente cultural-artistice, religioase, sportive și promoționale, printre care Festivalul Vacanțe Muzicale, Festivalul Internațional de Folclor, Zilele Cetății Neamț, Piatra Fest 2025, Ziua Marinei, Neamț Art Festival și sărbători locale în comunele Războieni, Ceahlău, Stănița, Vânători, Borlești și Oniceni. Evenimentele religioase de la mănăstirile Sihăstria, Sihla, Petru Vodă, Secu, Văratic și Giurgeni, inclusiv Slujba de Canonizare a Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa, au beneficiat de prezența jandarmilor.

Pe lângă asigurarea ordinii la evenimente, jandarmii nemțeni au desfășurat 990 de misiuni de menținere a ordinii publice, atât independent, cât și în cooperare cu Poliția, precum și 36 de acțiuni comune cu alte instituții, inclusiv ISU, IGI, organele judecătorești și Administrațiile Ariilor Protejate. De asemenea, 38 de activități preventive au fost dedicate educației și informării cetățenilor, inclusiv în cadrul programelor „Siguranța nu intră în vacanță”, „Ordine și disciplină civică pe traseele turistice” și taberelor ARC 2025 și Nemțișor, adresate elevilor români și străini.

În timpul sezonului estival, jandarmii au răspuns la 266 de solicitări primite prin 112 sau telefonic, dintre care 19 au vizat animale sălbatice sau câini agresivi, restul fiind conflicte între persoane sau tulburarea ordinii publice. De asemenea, au aplicat 327 de sancțiuni contravenționale, dintre care 237 amenzi în valoare totală de 212.500 lei și 90 avertismente scrise. În același timp, au constatat 17 infracțiuni, inclusiv furturi, tâlhării și violențe, dintre care 10 independente și 7 în cooperare cu Poliția.

Pentru perioada următoare își propune să intensifice patrularea în jurul celor 15 unități de învățământ din județ, pentru a preveni faptele antisociale în rândul tinerilor.

Denisa POPA