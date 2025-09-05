Numărul unic de urgență 112, destinat situațiilor care necesită o intervenție imediată a forțelor de orice fel, de la polițiști la pompieri, sau de la medici la salvatorii montani și jandarmi, este la îndemâna oricui. Datele furnizate de Inspectoratul Județean de Poliție Neamț în cadrul conferinței de presă din 4 septembrie relevă faptul că în primele 7 luni din acest an au fost preluate un număr de 24.655 apeluri prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență. Deși pare mare, indicatorul este în scădere față de aceeași perioadă a anului trecut când s-au înregistrat 27.446 de apeluri de urgență.

Totuși, numărul intervențiilor polițiștilor nemțeni strict pe apelurile de urgență a fost mai mare față de anul trecut. „Conform situațiilor statistice elaborate de către Serviciul Cazier, Statistică şi Evidență Operativă, lucrătorii de poliție cu atribuții au realizat, în primele 7 luni 2025, un număr de 9.249 intervenții la solicitări prin SNUAU 112, față de 8.160 în perioada similară a anului trecut”, a declarat comisarul șef de poliție Emanuel Irina, șeful Serviciului Cabinet. Cea mai mare parte a sesizărilor de acest fel, 3.632 s-au înregistrat în mediul urban, iar aproape 6.000 au fost în mediul urban.

În ce privește situația privind timpul de reacție la apelurile de urgență adresate Poliției Neamț de către cetățeni, în cele mai multe cazuri – peste 6.500, intervenția a avut loc în mai puțin de 10 minute, iar în circa 1.580 de situații timpul de răspuns a fost sub 15 minute. „Din situațiile statistice rezultă că în mediul urban, 96,51% dintre intervenții au fost până la 10 minute – față de 71,27 % în perioada de comparație, iar în mediul rural, 56,64 % dintre intervenții au fost până la 10 minute – față de 52,87% în anul anterior”, a adăugat comisarul Irina. Alte 1.171 de apeluri la 112 nu s-a confirmat situația anunțată.

(G. S.)