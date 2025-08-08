O persoană a fost rănită, vineri, 8 august, în urma unui accident produs în municipiul Roman, după ce un autoturism a ieșit de pe carosabil și a lovit un copac.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, la fața locului au intervenit echipaje de la Serviciul de Ambulanță și de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, care acordă îngrijiri medicale persoanei rănite.

Cauzele producerii accidentului urmează să fie stabilite de polițiști. Autoritățile vor reveni cu detalii pe măsură ce echipele de intervenție finalizează misiunea.

Denisa POPA