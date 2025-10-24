Accident Tragedie la Roman: O fetiță de 2 ani a murit și două femei au fost rănite grav în timp ce traversau strada
Persoană rănită într-un accident cu trei autoturisme, la Tarcău

de Popa Denisa

O femeie în vârstă de 73 de ani a fost rănită în urma unui accident produs joi seara, 23 octombrie, în localitatea Tarcău.
Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, incidentul s-a petrecut în jurul orei 11:00, când un bărbat de 76 de ani, din Tarcău, aflat la volanul unui autoturism, nu ar fi păstrat o distanță corespunzătoare față de mașina care circula în fața sa. În urma impactului, autoturismul lovit a fost proiectat într-un al treilea vehicul.
În coliziune, pasagera din primul autoturism, în vârstă de 73 de ani, a fost rănită, necesitând transportul la spital pentru îngrijiri medicale.
Toți șoferii implicați au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.
Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Un șofer băut a provocat un accident în care a fost implicat un autobuz de transport persoane
Ursul care făcea probleme la Farcașa a fost împușcat

Tragedie la Roznov. Un bărbat a fost găsit înecat în canalul Bistrița

Actualizare: Noi informații au fost furnizate de IPJ Neamț în...
Incendiu puternic la o locuință din Podoleni

Un incendiu a izbucnit vineri dimineață, în jurul orei...
Ursul care făcea probleme la Farcașa a fost împușcat

Locuitorii comunei Farcașa au scăpat de un urs care...
Un șofer băut a provocat un accident în care a fost implicat un autobuz de transport persoane

Un șofer băut a provocat un accident în care a fost implicat un autobuz de transport persoane
FOTO. Bărbat reținut pentru că a incendiat casa părintească

Un bărbat în vârstă de 38 de ani, din...

