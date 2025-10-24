Persoană rănită într-un accident cu trei autoturisme, la Tarcău

O femeie în vârstă de 73 de ani a fost rănită în urma unui accident produs joi seara, 23 octombrie, în localitatea Tarcău.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, incidentul s-a petrecut în jurul orei 11:00, când un bărbat de 76 de ani, din Tarcău, aflat la volanul unui autoturism, nu ar fi păstrat o distanță corespunzătoare față de mașina care circula în fața sa. În urma impactului, autoturismul lovit a fost proiectat într-un al treilea vehicul.

În coliziune, pasagera din primul autoturism, în vârstă de 73 de ani, a fost rănită, necesitând transportul la spital pentru îngrijiri medicale.

Toți șoferii implicați au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.