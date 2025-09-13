Actualizare: Din primele informații, se pare că ar fi vorba despre aceeași persoană care în urmă cu câteva zile urca pe stâlpul de la telegondola din Piatra Neamț.

Știre inițială: La stadionul Ceahlăul din Piatra-Neamț se desfășoară o amplă operațiune de salvare, după ce o persoană a urcat pe un stâlp de iluminat al nocturnei. Echipaje ale Detașamentului de Pompieri Piatra-Neamț au ajuns la fața locului și intervin în aceste momente cu mijloace speciale pentru a recupera persoana aflată la înălțime și pentru a preveni orice incident grav.

WhatsApp Image 2025 09 13 at 09.06.12

Denisa Popa

