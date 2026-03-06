Persoană găsită fără viață într-un apartament cuprins de flăcări, în Piatra Neamț

O persoană și-a pierdut viața în urma unui incendiu izbucnit într-un apartament din municipiul Piatra Neamț, pompierii descoperind victima fără semne vitale în interiorul locuinței.

Potrivit ISU Neamț, incendiul s-a produs într-un apartament situat într-un bloc de locuințe de pe strada 1 Decembrie 1918, în zona magazinului Dania. La fața locului au intervenit forțe și mijloace de la Detașamentul de pompieri Piatra Neamț pentru stingerea focului și limitarea extinderii acestuia.

Vom reveni cu detalii.