Persoană găsită fără viață într-un apartament cuprins de flăcări, în Piatra Neamț

de Popa Denisa

O persoană și-a pierdut viața în urma unui incendiu izbucnit într-un apartament din municipiul Piatra Neamț, pompierii descoperind victima fără semne vitale în interiorul locuinței.

Potrivit ISU Neamț, incendiul s-a produs într-un apartament situat într-un bloc de locuințe de pe strada 1 Decembrie 1918, în zona magazinului Dania. La fața locului au intervenit forțe și mijloace de la Detașamentul de pompieri Piatra Neamț pentru stingerea focului și limitarea extinderii acestuia.

Vom reveni cu detalii.

Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
