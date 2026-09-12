Permisul de conducere și talonul auto se scumpesc de la 15 septembrie

Șoferii vor plăti mai mult, începând cu 15 septembrie 2026, pentru eliberarea permisului de conducere și a certificatului de înmatriculare, potrivit noilor tarife anunțate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări.

Taxa pentru eliberarea permisului de conducere va crește de la 89 de lei la 139 de lei, ceea ce înseamnă un plus de 50 de lei.

Și certificatul de înmatriculare, cunoscut drept talonul mașinii, se scumpește. Tariful va urca de la 49 de lei la 76 de lei.

Tot de la mijlocul lunii septembrie, șoferii care solicită autorizații de circulație provizorie vor achita 25 de lei pentru eliberarea documentului.

Noile taxe se aplică din data de 15 septembrie 2026 și îi vor afecta atât pe cei care obțin pentru prima dată documentele, cât și pe cei care solicită preschimbarea sau eliberarea unor duplicate.